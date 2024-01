Victor Wembanyama et les Spurs au NBA Paris Game 2025 ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Et si Victor Wembanyama revenait jouer en France en 2025 ? À l’approche du NBA Paris Game entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets, ce jeudi 11 janvier à l’Accor Arena, des rumeurs circulent déjà que les San Antonio Spurs participeront à la prochaine édition.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont déjà été désignés pour participer à la prochaine édition du NBA Paris Game, selon The Athletic . Bien que rien n’ait encore été officialisé, ils devraient succéder aux Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets, qui s’affronteront en France ce jeudi 11 janvier.

Victor Wembanyama et les Spurs Paris en 2025

D’après Joe Vardon de The Athletic , les Spurs de Victor Wembanyama sont l’une des deux équipes prévues pour le NBA Paris Game 2025. La franchise a déjà donné son accord de principe et se prépare pour l’événement. Cependant, rien n’a encore été signé ni officialisé pour le moment.

NBA : Victor Wembanyama se prononce pour les Jeux olympiques de Paris 2024 https://t.co/nfRneSxn06 pic.twitter.com/vtG1J1Ltbf — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Un engouement sans précédent en France

L’engouement pour ce match serait certainement sans précédent en France. Les équipes qui se sont déplacées à Paris ces dernières années n’avaient pas le même attrait médiatique que Victor Wembanyama, qui sera certainement accompagné du Français Sidy Cissoko — et peut-être même d’un nouveau rookie français.



La saison dernière, avec les Metropolitans 92, le phénomène avait déjà réussi à remplir l’Accor Arena à plusieurs reprises. Rassembler à nouveau 15 000 personnes pour un événement aussi rare qu’un match NBA en France devrait largement être à sa portée. En particulier avec les San Antonio Spurs, populaires dans le pays grâce à la longue carrière de Tony Parker au Texas.

Pour le moment, les Cavaliers et les Nets