NBA : Terrible nouvelle, le cauchemar continue pour les Grizzlies

Florian Barré

La saison 2023-24 des Memphis Grizzlies était difficile jusqu’à présent, elle devient désormais cauchemardesque. Alors que Ja Morant faisait son retour dans l’équipe il y a un peu moins d’un mois et que les victoires s’enchaînaient enfin, la franchise du Tennessee voit son avenir s’écrouler en quelques jours. Le rêve de disputer les playoffs s’éloigne définitivement puisque la quasi-totalité du 5 majeur passera les prochaines semaines à l’infirmerie.

Après avoir été suspendu 25 matchs, Ja Morant est revenu pour seulement neuf rencontres avant de voir une opération de l’épaule mettre définitivement fin à sa saison. Si Marcus Smart a déclaré que l’équipe allait quand même se battre, il a aussi avoué que les yeux du collectif étaient déjà rivés sur la saison prochaine : « Nous avons compris que ce n’était peut-être pas une année avec de grandes attentes pour nous, mais c’est une année pour nous préparer de la bonne façon pour l’année prochaine ». Mais pour bien se préparer, il faut jouer. Et c’est bien là le problème.

Marcus Smart et Desmond Bane rejoignent l’infirmerie

Alors que le pivot titulaire, Steven Adams, est absent depuis le début de la saison et le restera encore de nombreux mois et que Ja Morant ne refoulera pas non plus les parquets en 2023-24, Memphis a annoncé coup sur coup les blessures de Marcus Smart, Desmond Bane et Jake LaRavia. En effet, jeudi, on a appris que Smart raterait au moins six semaines en raison d'une blessure à la main. Ce dimanche, les Grizzlies ont cette fois annoncé dans un communiqué qu’en plus de LaRavia qui manquera trois semaines de compétition, Bane sera absent six semaines aussi, du fait d’une entorse de la cheville de niveau 3.

De quelle stratégie les Grizzlies useront-ils ?

Après un début de saison lamentable, le retour de Morant a temporairement insufflé la vie aux Grizzlies, alors qu'ils ont obtenu une fiche de 6-3 lors des matchs qu'il a disputés. Mais maintenant, avec un bilan de 14-25, sans Morant et avec les absences prolongées de Bane et Smart, il est difficile d'imaginer une course aux séries éliminatoires tardive. Alors quelle est la suite ? Taylor Jenkins tankera-t-il en espérant recevoir un bon pick de draft en mai prochain ? Ou continuera-t-il à se battre pour accrocher une place au play-in tournament ? À suivre…