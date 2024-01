Invité par Victor Wembanyama à un match NBA, il nous raconte

Victor Wembanyama n’a pas pu jouer à Dallas, le 23 décembre, en raison d’un accident improbable avec un ramasseur de balles. Son absence ce soir-là a « bouleversé » un jeune fan des San Antonio Spurs, qui attendait avec impatience de le voir. Puis, un message envoyé par le Français a résolu la situation.

Victor Wembanyama est le joueur préféré de Brayden, un lycéen de 17 ans originaire de Dallas, qui se considère cependant comme un grand fan des Spurs. Alors, quand Wemby a manqué la rencontre face aux Dallas Mavericks en décembre en raison d’un incident survenu à la dernière minute, il a exprimé sa déception sur Twitter.



L’athlète français l’a donc contacté par message privé pour l’inviter à un autre match, qui s’est révélé être l’un des plus palpitants de la saison. Cette histoire a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. « C’était de la folie » , a résumé Brayden pour Le 10 Sport .

« J’étais impatient de voir Vic jouer à Dallas. Nous avons acheté les billets dès qu’ils ont été mis en vente » , a raconté Brayden, qui se définit comme l’un des plus grands fans des Spurs et qui rêvait que Victor Wembanyama rejoigne son équipe. « J’avais vraiment hâte de le voir jouer, car c’est de loin mon joueur préféré actuellement. »



Lui et son père avaient entouré le premier match du Français à Dallas sur leur calendrier. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. « Nous regardions l’échauffement quand l’accident s’est produit » , a-t-il décrit, en faisant référence au moment où Wembanyama a trébuché sur le pied d’un ramasseur de balles avant de se diriger vers les vestiaires. « Nous nous sommes regardés et avons immédiatement su qu’il ne jouerait pas. C’était encore pire en personne que sur la vidéo. J’étais vraiment contrarié. »

Son premier réflexe a été de partager ses sentiments sur les réseaux sociaux, où il est très actif. « Après la blessure, j’ai tweeté ma réaction en direct […] J’étais bouleversé par ce qui s’était passé. Je ne cherchais pas à mendier pour des tickets ou quoi que ce soit du genre. J’ai juste été très chanceux » , a-t-il ajouté.

Cependant, après avoir passé un bon moment au match, il a reçu un message inattendu. « Sur le chemin du retour, alors que je m’engageais dans mon allée, j’ai reçu une notification de Wemby. Au début, je pensais que ce n’était pas réel » , a continué Brayden. « J’ai regardé mon père et lui ai dit : “Tu ne vas pas me croire, mais je pense que Victor Wembanyama vient de m’envoyer un message.” Comme prévu, il ne m’a pas cru au début. Mais quand il a réalisé que c’était vrai, nous sommes devenus fous. »



Dans son message, le premier choix de la draft lui proposait des billets pour la prochaine visite des Spurs à Dallas. Puis, un membre de l’organisation l’a contacté pour lui offrir des tickets pour le match de son choix. « J’étais en vacances à San Antonio pour Noël, alors j’ai suggéré le match contre les Bucks. Ils ont immédiatement accepté. La veille du match, j’ai reçu les billets et nous sommes allés voir le match » , a-t-il expliqué.

Par chance, cette rencontre s’est avérée être l’une des plus intenses de la saison NBA. Victor Wembanyama a livré un grand duel contre Giannis Antetokounmpo dans une salle déchaînée. « C’était le match de l’année, sans aucun doute. Je pourrais en parler pendant des heures » , a reconnu le fan. « C’était incroyable, j’ai perdu ma voix à force de crier. Je n’étais jamais assis, je n’arrêtais pas de sauter. Wemby est encore plus impressionnant en personne, c’est comme un jeu vidéo qui prend vie. Sans exagération, c’est l’une des meilleures choses que j’ai vues en direct. »

@Wemby thank you for the tickets and I’ll never forget tonight Messaged me personally and sent me tickets to one of the best games the NBA has seen this year and I enjoyed every single second. As a diehard Spurs fan I’m Beyond grateful. The 5 hour drive was well worth it https://t.co/RXPhjeQ90Q pic.twitter.com/9LUTPqKqDI