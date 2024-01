Frank Ntilikina : bientôt de retour en NBA avec un rôle important ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Frank Ntilikina est sur le chemin du retour. Après trois mois d’absence provoqués par une fracture au tibia, le Français pourrait prochainement faire ses débuts avec les Charlotte Hornets, où il a signé l’été dernier. Son coach, Steve Clifford, est un grand fan de ses capacités défensives.

La blessure de Frank Ntilikina a été « un coup dur » pour les Charlotte Hornets, aux yeux du coach Steve Clifford. Recruté cet été pour renforcer la défense de l’équipe, le Français se rapproche d’un retour sur le terrain, où il pourrait jouer un rôle important pour son équipe.

Steve Clifford : « Son absence a été un coup dur »

« Son absence a été un coup dur pour notre équipe. Je ne sais pas si les gens se rendent compte qu’il peut défendre n’importe qui » , a souligné l’entraîneur des Hornets, dithyrambique au sujet du Français. « Il n’y a pas beaucoup de joueurs en NBA qui peuvent défendre LeMelo Ball. Mais à l’entraînement, Frank peut rendre la tâche difficile pour lui. »



« C’est un excellent défenseur individuel et un excellent défenseur de pick and roll » , a continué Clifford. « Il s’intègre très bien à notre équipe, car il peut défendre les ailiers, on peut le mettre au poste 2 avec LaMelo, ou avec Terry Rozier. Donc il correspond vraiment au projet. »

Frank Ntilikina sur le retour