Victor Wembanyama prévient la NBA : « Je ne parle pas pour rien »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama avait annoncé une semaine plus tôt que chaque match serait l’occasion de faire passer un message. « Je l’ai dit au sens littéral. Je ne parle pas pour rien », a-t-il insisté vendredi, après une solide performance dans la victoire des San Antonio Spurs face aux Charlotte Hornets (135-99).

Victor Wembanyama avait prévenu la NBA, jeudi dernier, après son duel avec Giannis Antetokounmpo : « Je sais qu’à la fin, j’aurai ce que je mérite. Chaque match est un statement (une déclaration) à partir de maintenant. » Depuis, le rookie des San Antonio Spurs a joint les actes à la parole.

Victor Wembanyama : « Sur le terrain, j’ai mes objectifs en tête »

Victor Wembanyama a expliqué que sa performance exceptionnelle face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo avait été motivée, en partie, par un manque de reconnaissance. Il avait alors déclaré que chaque match serait « un statement (une déclaration) » à partir de là, et il a tenu parole. Après une solide performance contre les Cleveland Cavaliers dimanche, il a enchaîné avec un triple-double contre les Detroit Pistons mercredi, puis un match avec une efficacité record contre les Charlotte Hornets ce vendredi, décrochant au passage deux victoires.



« Chaque fois que j’entre sur le terrain, j’ai mes objectifs en tête. Chaque fois que je fais un dunk, j’ai mes objectifs en tête » , a assuré le Français, ce vendredi, après la victoire face aux Charlotte Hornets. « J’ai simplement cette énergie en moi qui me pousse à gagner. Je l’ai dit au sens littéral. Je ne parle pas pour rien. »

Victor Wembanyama : une efficacité record en NBA https://t.co/qHd7BOS0VJ pic.twitter.com/LV7rjya1I3 — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Ses objectifs ? La victoire et « remporter un titre »