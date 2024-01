NBA : Wembanyama de retour en France en 2025 ? Tony Parker fait une énorme bourde

Florian Barré

Ce jeudi soir, la NBA était en déplacement à Paris. Les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets se sont affrontés à l’Accor Arena de Bercy. Un duel qui a vu les coéquipiers de Donovan Mitchell s’imposer 111-102. Pour autant, ce match a mis en exergue une autre question : quelles seront les franchises qui feront le déplacement en 2025 ? Victor Wembanyama sera-t-il de la partie ? Tony Parker à la réponse, et plutôt deux fois qu’une.

Cette semaine, en marge du NBA Paris Game, certains médias américains ont confirmé qu’une nouvelle rencontre aurait lieu à Paris en 2025. Et la rumeur ajoute qu’il se pourrait fortement que les San Antonio Spurs, et leur nouvelle star Victor Wembanyama, soit à l’affiche de cette rencontre. Comment Adam Silver peut-il mieux promouvoir sa ligue qu’en ramenant le seul numéro un de Draft français de l’histoire, en France ? En effet, Wemby fait clairement partie des joueurs les plus regardés dans le monde. Dans l’hexagone, BeIn Sport a par exemple acquis les droits pour diffuser tous les matchs de San Antonio.

Bientot un transfert pour les Spurs de Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, fait le point sur la situation pic.twitter.com/BGSyd6mqHQ — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Tony Parker trahit un secret

Mieux qu’un seul match à Paris, Wembanyama et les Spurs pourraient être de la partie pour deux rencontres. C’est du moins ce que supposait The Athletic plus tôt dans la semaine. Une idée confirmée par Tony Parker en personne, comme s’il était au courant de quelque chose qu’il n’aurait pas du révéler : « C’est une très très bonne nouvelle d’avoir les Spurs l’année prochaine, ça va être incroyable… en plus deux matchs. Donc ça va vraiment être un truc de fou. […] Ah c’est vous qui l’avez dit, c’est pas moi j’ai rien dit. C’est vous. Moi je répète juste ce que vous avez dit. »

Adam Silver va dans le même sens