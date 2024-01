NBA : Quels sont les trois joueurs les plus décevants de la saison ?

Florian Barré

Il est facile d’identifier quels sont les cinq joueurs qui se sont le plus améliorés depuis le début de la saison 2023-24. Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton et Alperen Sengün peuvent aisément être cités parmi les prétendants dans cette catégorie. En revanche, le contraire est bien plus dur car il est basé sur les attentes subjectives de chacun et ne repose pas seulement sur une base statistique. Un exercice dans lequel s’est lancé Michael Pina de « The Ringer ».

Jordan Poole, Washington Wizards

Dans l’optique de pointer du doigt seulement trois joueurs de la NBA décevants cette saison, le journaliste Michael Pina a cité en premier lieu Jordan Poole. C’est justement parce que l’ancien Warrior est un basketteur extrêmement talentueux que la déception est présente. Celui-ci a déjà montré de quoi il était capable avant de rejoindre Washington et nombreux sont ceux qui s’attendaient à le voir exploser en tant que franchise player. Malheureusement, c’est tout l’inverse. « Un contrat énorme, un punch inoubliable (en référence au coup envoyé par Draymond Green, ndlr) et un échange époustouflant plus tard et le joueur de 24 ans est la risée de la ligue ; maintenant qu'il se trouve sur la côte opposée, loin de l'effet de halo de Steph Curry, les instincts les plus dommageables de Poole ont ruiné le talent artistique qui était autrefois attrayant, voire utile. » Depuis son arrivée dans la capitale américaine, Poole fait tout moins bien qu’auparavant. Il est passé, entre la saison dernière et l’actuelle, de 20.4, à 16.8 points en moyenne par match. Il réalise moins d’assists, prend moins de rebonds, possède des pourcentages inférieurs. En somme, il n’est pas du tout au niveau attendu par tout un peuple.

Bientot un transfert pour les Spurs de Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, fait le point sur la situation pic.twitter.com/BGSyd6mqHQ — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Zion Williamson, New-Orleans Pelicans

Bien qu’il n’ait jamais tiré en dehors de la peinture ou qu’il ait apporté une conscience défensive adéquate chaque soir, Zion Williamson a toujours eu le plafond d’un candidat MVP. Cette saison, ce n’est pas le cas. Il ne fera même pas partie de l’équipe All-Star. Pourtant, les blessures semblent enfin le laisser tranquille. En 31 matchs, le pivot a marqué 30 points ou plus à seulement trois reprises et possède une moyenne de 21.7, qui le classe en dessous de Bam Adebayo, Terry Rozier et Kyle Kuzma, entre autres. Zion n’a même par réussi un match à au moins 10 passes en 2023-24… C’est dire. « Pour la première fois de sa carrière, l'équipe de Williamson affiche une attaque plus efficace lorsqu'il est sur le banc », a déclaré le journaliste Michael Pina. « Son utilisation, son PER et son taux de lancers francs n'ont jamais été aussi faibles. Zion peut toujours être électrique, et il y a des moments où il le met en défense d'une manière qui vous fait vous demander pourquoi il ne peut pas le faire tout le temps. Mais il y a trop de soirs où il ne prend pas le relais, ne fait pas irruption jusqu'au bord ou ne montre pas sa capacité à utiliser sa main droite contre les défenses qui l'incitent à le faire. »

Deandre Ayton, Portland Trail Blazers