Victor Wembanyama envoie un message fort à la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, qui a livré une grande performance dans la défaite des San Antonio Spurs face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ce jeudi (121-125), avait un message à faire passer à la NBA. « Chaque match sera une déclaration, à partir de maintenant », a prévenu le Français, auteur de 27 points.

Victor Wembanyama semble avoir pris à cœur le fait que la NBA préfère Chet Holmgren pour le titre de Rookie du mois, ainsi que sa huitième place dans les votes des fans pour le All-Star Game. Après son impressionnant duel face à Giannis Antetokounmpo ce jeudi, la star des Spurs a affirmé qu’il voulait envoyer un message à la ligue.

Victor Wembanyama : « Chaque match est une déclaration »

En conférence de presse d’après-match, un journaliste américain a demandé à Victor Wembanyama si ces éléments avaient été des sources de motivation pour lui contre les Bucks. « Bien sûr » , a admis le Français, qui célébrait ses 20 ans ce jeudi.



« Je sais qu’à la fin, j’aurai ce que je mérite. Chaque match est un sottement (une déclaration) à partir de maintenant » , a-t-il proclamé. Wemby ne cible personne en particulier, ni ses adversaires ni les fans. Il a précisé que ces « statements » s’adressent « à tout le monde » .

NBA : Victor Wembanyama en mauvaise position pour le All-Star Game https://t.co/L8l4SnObWl pic.twitter.com/xPkOpYk4gt — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Devin Vassell : « Il a envoyé un message à toute la ligue

Victor Wembanyama avait manifestement besoin de s’exprimer sur le terrain. Le rookie a multiplié les dunks et les contres, entre autres actions spectaculaires lors de son duel face à Giannis Antetokounmpo. À la fin du match, pour donner aux Spurs une dernière chance d’égaliser, il a notamment bloqué une tentative de dunk du joueur grec, faisant se lever tout le public. Devin Vassell estime que son coéquipier a prouvé certaines choses avec ce contre.



« Giannis a essayé de lui dunker dessus pour prouver quelque chose, mais je pense que Vic a envoyé un message non seulement à Giannis, mais à toute la ligue, pour dire qu’il est là et qu’il est prêt » , a souligné l’arrière, lui-même auteur de 34 points.