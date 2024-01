NBA : Il accuse Tony Parker pour le départ d’une star des Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Tony Parker est-il responsable du départ de Kawhi Leonard, la dernière superstar des Spurs ? C’est ce qu’a soutenu Stephen Jackson, leur ancien coéquipier à San Antonio, dans son podcast All The Smoke. Il estime que les déclarations de Parker sont à l’origine du départ de l’ailier aux Toronto Raptors en 2018.

Les propos de Tony Parker auraient « poussé Kawhi Leonard vers la sortie »

« Quand l’affaire des blessures est survenue, [les Spurs] ne se sont pas publiquement battus pour lui. Tony Parker s’était blessé (le meneur a souffert d’une rupture d’un tendon du quadriceps en 2017, NDLR). Il a été absent pendant longtemps, et Kawhi Leonard n’a jamais rien dit. Lorsque Kawhi a été absent, Tony a dit : "J’ai eu la même blessure et je suis revenu", se demandant s’il était bien blessé sur une chaîne de télévision nationale. Et cela l’a poussé vers la sortie » , a expliqué Jackson.



Après l’une des meilleures saisons de sa carrière, Kawhi Leonard n’a joué que neuf matchs en 2017-2018 en raison d’une blessure au quadriceps. La gestion conflictuelle de ce dossier a sérieusement endommagé sa relation avec San Antonio, où il avait passé les sept premières années de sa carrière. À l’époque, Tony Parker avait déclaré à la presse que sa propre blessure était « 100 fois pire », ce qui aurait exacerbé la situation.

Tony Parker : « Cela ne s’est pas passé comme ça »

« Si les gens pensent que [cela a joué un rôle dans le départ de Kawhi Leonard], ils se trompent vraiment » , a pour sa part expliqué Tony Parker en 2019, dans une interview pour ESPN . « Car ce n’est certainement pas à cause de moi. Je disais cela de manière positive. Ce qui est triste, c’est que tout le monde s’est emparé de l’affaire et m’a fait passer pour le méchant, alors que je n’avais aucun problème à jouer avec Kawhi. »



« J’ai adoré jouer avec lui. Je suis un peu celui qui lui a passé le flambeau parce que c’était un peu mon équipe entre 2008 et 2015, et je lui ai passé le flambeau. C’est triste que les gens aient essayé de m’opposer à Kawhi » , a continué le Français. « Cela ne s’est pas passé comme ça. Et j’ai demandé à Danny Green (ancien joueur des Spurs transféré avec Leonard aux Raptors) et d’autres personnes qui connaissaient Kawhi de lui raconter la vraie histoire. »

Des problèmes plus profonds avec les Spurs

Selon les rapports de l’époque, les problèmes de Kawhi Leonard avec les Spurs étaient plus profonds. Certes, la gestion de sa blessure a été présentée comme la cause principale de son départ pour Toronto, où il a remporté le titre NBA dès sa première année. Cependant, les déclarations de Tony Parker n’ont certainement pas causé sa demande de transfert.



Stephen Jackson et son invité LaMarcus Aldridge, qui faisait partie de l’équipe au moment des faits, ont eux-mêmes décrit d’autres motifs. Ils expliquent notamment que l’ailier avait un problème avec les méthodes de Gregg Popovich, en particulier sa tendance à pousser ses joueurs à apprendre au-delà du basket.