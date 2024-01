NBA : Wembanyama fait entrer les Spurs dans l’histoire

Hugo Chirossel

Deux jours après leur victoire face aux Detroit Pistons (108-130), les Spurs ont enchaîné avec un deuxième succès consécutif dans la nuit de vendredi à samedi, lors de la réception des Charlotte Hornets (135-99). Emmené par un Victor Wembanyama qui s’est une nouvelle fois illustré, cette victoire a fait entrer San Antonio dans l’histoire de la NBA.

Les sourires sont de retour chez les Spurs. Victor Wembanyama et ses coéquipiers sont toujours bons derniers de la conférence Ouest, mais viennent d’enchaîner deux victoires consécutives. Ce qui est presque une anomalie tant San Antonio est en difficulté depuis le début de la saison. Les Spurs se sont imposés mercredi dernier lors de leur déplacement sur le parquet des Detroit Pistons (108-130) et dans la nuit de vendredi à samedi, ils ont poursuivi avec une deuxième victoire d’affilée à l’occasion de la réception des Charlotte Hornets (135-99).

Wembanyama enchaîne les records

Alors que son temps de jeu est limité, Victor Wembanyama a encore une fois trouvé le moyen de s’illustrer. En seulement 19 minutes, le rookie français a compilé 26 points (9/14 aux tirs), 11 rebonds et 2 contres. Il est ainsi devenu le premier joueur à cumuler au moins 25 points, 10 rebonds et 2 contres en moins de 20 minutes après Kevin Love en 2022 (14:41 minutes) et John Drew en 1981 (19 minutes).

Les Spurs également dans l’histoire de la NBA