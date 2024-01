NBA : Evan Fournier sur le point de quitter les Knicks ? Ça avance !

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Evan Fournier pourrait quitter les New York Knicks dans moins d’un mois. Le Français, qui attend son transfert depuis maintenant plus d’un an, pourrait bientôt voir son souhait exaucé. Son nom est actuellement mentionné dans les discussions, alors que les dirigeants de la franchise cherchent à renforcer le banc.

Cette fois pourrait être la bonne pour Evan Fournier. Le cadre de l’équipe de France n’est plus dans la rotation de Tom Thibodeau depuis novembre 2022 et reste sur le banc des New York Knicks à chaque match. Alors qu’il a clairement ouvert la porte à un transfert, il pourrait changer d’équipe avant la date limite des échanges, le 8 février.

Evan Fournier inclus dans les offres des Knicks

Suite au transfert de OG Anunoby, les Knicks cherchent à améliorer leur effectif avant la date limite des transferts. Pour obtenir un joueur qui les intéresse, ils proposent une offre qui comprend Evan Fournier, Quentin Grimes et un choix de draft aux équipes rivales, selon HoopsHype . Dans cette offre, le contrat du Français sert simplement à équilibrer les salaires. Cependant, le fait qu’il soit proposé avec Grimes, un joueur convoité sur le marché, et un choix de draft augmente considérablement ses chances d’être transféré.

NBA : Rudy Gobert réagit à la situation d’Evan Fournier aux Knicks https://t.co/e0Ib5DiTot pic.twitter.com/6PotNLgqCz — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

New York cherche un extérieur ou un ailier fort

New York recherche principalement un extérieur pour jouer en sortie de banc, en remplacement de Jalen Brunson. Avec le départ d’Immanuel Quickley pour les Raptors, ainsi que celui de RJ Barrett, ils ont un manque à ce niveau. Par conséquent, les Knicks examinent le marché pour ce type de profil. Ils portent particulièrement leur attention sur Terry Rozier (Charlotte Hornets), Malcolm Brogdon (Portland Trail Blazers) et Alec Burks (Detroit Pistons), selon HoopsHype.



La franchise new-yorkaise cherche également à renforcer le poste 4, ce qui pourrait offrir une autre porte de sortie à Evan Fournier. Tout est en tout cas réuni pour qu’il joue sous de nouvelles couleurs lors de la deuxième partie de la saison.