NBA : Dézingué, Gobert répond sur les réseaux sociaux

Malgré tout ce qu’il a réussi à faire en NBA avec le Jazz et désormais chez les Timberwolves, Rudy Gobert fait l’objet de très violentes critiques. Ces dernières heures, le Français s’est retrouvé dans le collimateur de Shaquille O’Neal qui n’a pas hésité à le désigner comme le « pire joueur de l’histoire ». Des propos qui n’ont pas échappé au principal intéressé et Gobert a ainsi répondu à l’ancien des Lakers.

En NBA, le cas de Rudy Gobert suscite bien des avis divers. Si le pivot des Timberwolves a ses fans, il a aussi ses détracteurs. Et ces derniers sont virulents. C’est notamment le cas de Shaquille O’Neal. Ces dernières heures, l’ancien des Lakers a complètement dézingué Gobert, lâchant notamment : « Qui est le pire joueur de l’histoire ? Rudy Gobert. Il est pire que Ben Simmons ? Ben Simmons est un autre raté ».

« Le pire joueur de l’histoire »

« Tu veux savoir pourquoi (Rudy) ? Si tu signes un contrat pour 250 millions, montre-moi (que tu mérites) 250. Il y a une raison pour laquelle je marche bizarrement, pourquoi je ne peux pas tourner mon cou, parce que je ne peux pas, parce que j’ai joué pour mes 120 millions. Donc tu as des gars comme lui qui ruinent le système, parce qu’ils touchent tout cet argent et ils ne savent pas jouer. Je ne respecte pas des gars comme ça. Chaque fois que je fais des commentaires comme ça, les gens pensent que je suis un hater, mais ce sont des faits. Tu as des enseignants, pompiers ou docteurs qui ont un vrai job, et ils ne touchent rien », a ensuite poursuivi Shaquille O’Neal sur Rudy Gobert.

« Tu n’as pas besoin de ce genre de choses pour rester pertinent »

Les propos de Shaquille O’Neal font énormément réagir, jusqu’au principal intéressé. En effet, sur X, Rudy Gobert a répondu à ces critiques, postant : « C'est triste de voir quelqu’un qui a autant accompli de choses que toi Shaquille O’Neal à la fois dans le sport et dans le business être encore énervé par l’argent et la réussite de quelqu'un d’autre. Je comprends le côté divertissement, mais tu n’as pas besoin de ce genre de choses pour rester pertinent ».