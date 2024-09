NBA : Stephen Curry dévoile son plan pour la fin de sa carrière

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À 36 ans, Stephen Curry se prépare à disputer sa 16e saison en NBA et n’envisage toujours pas de quitter les Golden State Warriors. Malgré les récents changements au sein de l’équipe, le meneur emblématique de la franchise réaffirme son désir de terminer sa carrière sous le même maillot. Une déclaration forte après l’extension de contrat qu’il a signée durant l’intersaison.

Malgré la direction que prennent les Golden State Warriors, Stephen Curry reste loyal à sa franchise de toujours. Le meneur, qui vient de signer une extension de contrat d’un an pour 62,6 millions de dollars, réaffirme sa volonté de terminer sa carrière dans la Baie.

Stephen Curry : « Je veux vraiment rester ici »

« J’espère terminer ma carrière aux Warriors », a confirmé Stephen Curry dans l’émission américaine Today. « J’entame ma 16e saison et j’ai toujours affirmé que mon objectif était de finir ma carrière avec cette organisation qui m’a vu gravir les échelons et accomplir des choses extraordinaires avec Draymond Green. Même si je sais que Klay Thompson n’est plus avec nous… Je veux continuer à gagner, c’est évident. J’espère que nous avons encore de belles années devant nous pour y parvenir. Donc oui, je veux vraiment rester ici. »

Une extension de contrat qui met fin aux rumeurs

Malgré le départ de Klay Thompson, avec qui il a formé l’un des duos les plus iconiques de l’histoire de la NBA, Stephen Curry a prouvé son engagement envers les Warriors cet été. Le meneur a signé cet été une extension de contrat d’un an pour 62,6 millions de dollars, le liant à la franchise californienne jusqu’en 2027. Cette décision témoigne de la loyauté de celui qui est largement considéré comme le meilleur tireur de l’histoire de la ligue.

Cette extension met fin aux spéculations sur un éventuel transfert. Les résultats décevants des Warriors ces deux dernières saisons et le départ de Thompson avaient alimenté les rumeurs, notamment d’un possible départ vers les Los Angeles Lakers après des Jeux Olympiques de Paris réussis aux côtés de LeBron James. Cependant, ce nouveau contrat empêche tout transfert pour la saison à venir, rassurant ainsi les fans et la direction de Golden State quant à l’avenir de leur leader.