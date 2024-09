NBA : Stephen Curry se confie sur sa relation avec LeBron James

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Stephen Curry et LeBron James, légendes de la NBA et rivaux de longue date, ont marqué l’histoire en s’alliant pour décrocher la médaille d’or avec Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette expérience a non seulement transformé leur relation, mais a aussi particulièrement motivé Curry en vue de la prochaine saison NBA.

Stephen Curry et LeBron James faisaient partie des figures de proue de l’équipe américaine envoyée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et il semble que cette collaboration inédite, entre deux rivaux historiques de la NBA, ait marqué un tournant dans leur relation. Le meneur des Golden State Warriors semble avoir particulièrement savouré cette expérience, qui a renforcé le respect entre les deux stars.

Stephen Curry : « Nous nous sommes motivés l’un l’autre »

« Après toutes les batailles que nous avons menées sur le parquet, devenir des coéquipiers dans un tel contexte, pas seulement pour un match comme le All-Star Game mais dans une compétition avec énormément d’enjeux, je pense que ça renforce le respect et l’amitié », a confié Stephen Curry au média américain People.

La rivalité entre LeBron James et Stephen Curry a profondément marqué la NBA pendant plusieurs années. De 2015 à 2018, leurs équipes respectives — les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors — se sont affrontées lors de quatre Finales NBA consécutives. Les voir réunis sous le maillot de Team USA pour les Jeux Olympiques a naturellement suscité un mélange de fascination et d’étonnement chez les fans, et cela constituait visiblement un événement marquant pour les deux stars elles-mêmes. « Je pense que nous nous sommes encore plus motivés l’un l’autre », a ajouté Curry à propos de cette expérience.

NBA : Une star de l’équipe de France a failli tout arrêter après les JO ! https://t.co/9IBu0Ud49G pic.twitter.com/l3smuOw3Hp — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Stephen Curry et LeBron James à nouveau réunis ?

Maintenant que leur aventure olympique est terminée et qu’ils se préparent pour une nouvelle saison NBA, Stephen Curry n’a pas l’intention de tirer un trait sur cette relation historique. « J’espère qu’il y aura d’autres expériences comme celles-ci à l’avenir, que nous soyons coéquipiers ou non », a ajouté Stephen Curry, rappelant que les deux légendes devraient « encore se mesurer l’un à l’autre jusqu’à la fin ».

Six ans après leur dernier affrontement en Finales NBA, les deux joueurs restent en effet rivaux. Ils se sont rencontrés à deux reprises en postseason depuis le départ de LeBron James aux Los Angeles Lakers et, puisqu’ils évoluent au sein de la même division, ils sont voués à se rencontrer quatre fois par an en saison régulière. À 39 ans pour James et 36 pour Curry, c’est aussi un signe de leur longévité extraordinaire. « Ce n’est pas un hasard », a en effet souligné Stephen Curry, mentionnant l’éthique de travail de James et la sienne. « C’est le résultat de ce que la plupart des gens ne le voient pas. C’est le temps qu’on passe sur la table de massage, à la musculation tous les jours. »