NBA : Victor Wembanyama affole les bookmakers américains

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, prépare désormais sa deuxième saison NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs, sacré Rookie de l’année en 2024, est considéré comme le favori pour deux distinctions majeures. À seulement 20 ans, le Français pourrait ainsi marquer l’histoire du Championnat américain dès sa deuxième année.

Après une année rookie exceptionnelle, Victor Wembanyama se prépare à consolider son statut dans l’élite de la NBA pour sa deuxième saison. Déjà Rookie de l’année et membre du meilleur cinq défensif en 2024, quels trophées le Français peut-il viser lors de sa deuxième saison ?

Victor Wembanyama, déjà favori pour le titre de Défenseur de l’année

Après sa première saison en NBA, Victor Wembanyama s’est classé deuxième au vote du Défenseur de l’Année, juste derrière le Français Rudy Gobert, qui a décroché son quatrième titre. « Qu’il le gagne maintenant, parce qu’après ce n’est plus son tour », avait néanmoins averti Wembanyama pendant la saison. Et sa prédiction pourrait se concrétiser dès cette année.

À seulement 20 ans, l’intérieur des San Antonio Spurs est déjà le favori des bookmakers pour le titre de Défenseur de l’Année, devançant Gobert (Minnesota Timberwolves) et Bam Adebayo (Miami Heat). Il serait, à 21 ans, le plus jeune joueur à recevoir cette récompense. Meilleur contreur de la saison précédente, Wembanyama s’est immédiatement imposé comme l’un des défenseurs les plus redoutés de la ligue. Son physique hors norme en fait une véritable tour de contrôle pour son équipe et il dispose de toutes les armes pour devenir l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du basket. Cependant, les performances collectives des Spurs pourraient constituer un frein dans sa quête de trophées.

NBA : Batum annonce du lourd pour Wembanyama après les JO https://t.co/sb1VUd4B17 pic.twitter.com/tAZxCDbmRD — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

Un deuxième trophée dans le viseur ?

Le trophée de Défenseur de l’Année n’est pas la seule distinction que Wembanyama pourrait viser la saison prochaine. Les bookmakers le placent également favori pour le titre de Most Improved Player (meilleure progression de la saison), devant Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) et Jonathan Kuminga (Golden State Warriors). Le premier choix de la draft 2023 a en effet énormément progressé lors de sa première saison et il pourra prétendre à un nouveau statut lors de la deuxième.

Cependant, seuls sept joueurs ont remporté le MIP lors de leur deuxième saison NBA, le dernier étant Monta Ellis en 2007. Règle tacite, les votants sont réticents à l’idée d’attribuer ce trophée à un « sophomore ». Cette tendance a notamment privé Luka Doncic du trophée en 2020, malgré sa nomination dans le meilleur cinq de la ligue et ses progrès fulgurants. Alors, malgré les pronostics, les chances de voir Victor Wembanyama remporter le trophée restent incertaines.