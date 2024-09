NBA : Du très lourd est annoncé pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Arrivé en NBA la saison passée, Victor Wembanyama a rapidement impressionné. Le joueur des San Antonio Spurs a tout simplement prouvé qu’il était doté d’un potentiel hors-norme. Le Français a été élu rookie de l’année et était même un candidat sérieux au titre de meilleur défenseur de la saison. Le géant de 20 ans est déjà l’un des meilleurs de la ligue à son poste. Et selon Dwight Howard, Victor Wembanyama pourrait être amené à réaliser de très grandes choses à l’avenir.

Wembanyama, futur «Top 5 all-time» ?

« Victor Wembanyama a le potentiel pour terminer sa carrière dans le Top 5 all-time. Il mesure 2m24, sérieusement, et si ça se trouve il va encore grandir un peu. On a vu des gars avoir peur d’attaquer le panier parce qu’il était sur le terrain. Des gars l’attaquent en 3 contre 1 et ils se passent tous le ballon parce que personne ne veut tirer » a d’abord expliqué l’actuel pivot des Taiwan Mustangs dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Il peut gagner le titre de Défenseur de l’Année au moins trois fois de suite»

« C’est impossible de marquer sur lui. Je pense vraiment qu’il peut gagner le titre de Défenseur de l’Année au moins trois fois de suite. Et le pire c’est qu’il n’est même pas encore habitué au fait de jouer 35 minutes chaque soir. Ça n’était que sa première année en NBA et il tourne déjà à 3.5 contres de moyenne » a ensuite ajouté l’ancien joueur du Orlando Magic et des Los Angeles Lakers. Reste maintenant à voir si Victor Wembanyama donnera raison à Dwight Howard. Seul le temps nous le dira.