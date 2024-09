NBA : Batum annonce du lourd pour Wembanyama après les JO

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Victor Wembanyama a connu sa première grande compétition internationale avec l’équipe de France. Une compétition au cours de laquelle il a parfois été en difficulté, notamment en ce qui concerne son adresse aux tirs, mais qui a été une bonne expérience pour lui, estime Nicolas Batum.

Après avoir vécu sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a enchaîné cet été par sa première grande compétition internationale sous les couleurs de l’équipe de France, à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce qui s’est soldé par une médaille d’argent, après la défaite des Bleus face à Team USA en finale.

« Ça a été je pense une bonne chose pour lui, pour sa carrière »

« Ça a été une double introduction. Là, il s'est présenté littéralement au monde. On a vu Victor au très haut niveau, dans un truc où ça joue vraiment beaucoup », a confié Nicolas Batum, dans l’émission Stephen Brunch sur RMC. « Ce qu’il a fait avec les Mets ou les Spurs, c’est différent. On parle des Jeux Olympiques, premier plan, où tu vas être regardé dans un match qui compte vraiment. Ça a été je pense une bonne chose pour lui, pour sa carrière. Il s’en est très bien sorti. »

« C’est que le début pour lui »

Bien que Victor Wembanyama ait parfois manqué d’adresse, Nicolas Batum l’a toujours poussé à continuer à tirer. « Ce que je lui ai dit pendant les matchs après le quart ou la demie, je ne sais plus, je me foutais de son 4/17, il avait été le meilleur joueur en défense de tout le match et c’est tout ce que je veux de sa part. Tant que t’es le meilleur défenseur du monde, je m’en fous que tu fasses 25/25 aux tirs, que tu loupes 12 trois points de suite. À un moment donné je lui ai dit : “Je vais t’engueuler si tu refuses les deux prochains. Tu refuses les deux prochains, là on va avoir un problème toi et moi. Mais si tu continues à être qui tu es, voilà quoi” », a-t-il ajouté. Âgé de seulement 20 ans, Victor Wembanyama a encore une longue carrière devant lui : « Il a continué à faire ça et en finale il fait un très grand match. C’est que le début pour lui. »