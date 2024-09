Un Français quitte la NBA pour un géant de l’EuroLeague

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Evan Fournier, médaillé d’argent avec l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024, va faire son retour en Europe. Après 12 ans en NBA, ponctués par deux saisons particulièrement difficiles, le joueur de 32 ans a signé avec l’Olympiakos, l’un des plus grands clubs d’EuroLeague.

Convoité par plusieurs clubs, Evan Fournier choisit l’Olympiakos

Evan Fournier a signé un contrat de deux ans avec l’Olympiakos pour 5 millions d’euros, selon Matteo Andreani de Basket Inside 360. Ce contrat le placera parmi les joueurs les mieux rémunérés du championnat la saison prochaine, avec un salaire rivalisant clairement avec celui qu’il aurait pu obtenir en NBA. Sportivement, c’est également une excellente opportunité idéale pour lui, intégrant un des clubs les plus prestigieux de l’histoire du basket européen, classé cinquième de la saison régulière précédente. Il y retrouvera Moustapha Fall, son ancien coéquipier en équipe de France, avec qui il a remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Plusieurs équipes de premier plan, dont le Real Madrid et l’Anadolu Efes, étaient également intéressées par Fournier. Cependant, le Français de 32 ans avait annoncé il y a déjà plusieurs années qu’il privilégierait une signature au Pirée s’il revenait un jour en Europe. « Si un jour je devais retourner en Europe et que j’avais le choix d’aller où je veux, je pense que j’irais à l’Olympiakos », avait-il déclaré sur X (ex-Twitter) en mai 2022.

La conclusion de deux saisons difficiles en NBA

Quelques années plus tôt, Evan Fournier était encore un titulaire fiable en NBA. Lors de la saison 2021-2022, l’arrière disposait d’un rôle important aux New York Knicks et son contrat de quatre ans pour 73 millions de dollars reflétait son statut dans la ligue. Cependant, les deux dernières saisons ont été particulièrement difficiles pour lui. Laissé sur le banc par l’entraîneur Tom Thibodeau, il a obtenu très peu de temps de jeu, une situation frustrante pour lui.

Après son transfert aux Detroit Pistons, pour les 29 derniers matches de la saison régulière, il ne s’est pas montré à la hauteur des attentes placées en lui. En revenant en Europe, Fournier pourra obtenir un temps de jeu significatif et relancer sa carrière. Cela pourrait lui permettre de revenir en NBA dans de meilleures conditions, à l’instar de Guerschon Yabusele, son coéquipier en équipe de France, qui a quitté le Real Madrid pour les Philadelphia 76ers cet été. Son départ des États-Unis pourrait bien n’être que temporaire.