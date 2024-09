NBA : Avec quelle équipe LeBron James va-t-il prendre sa retraite ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À 39 ans, LeBron James a peut-être signé le dernier contrat de sa carrière en NBA, cet été avec les Los Angeles Lakers. « Je ne sais pas comment cela va se terminer, mais cela approche », avait-il annoncé lors du All-Star Game, en février. Une question cruciale se pose désormais : où et quand le « King » prendra-t-il sa retraite ?

« Je pense que [LeBron James] finira sa carrière chez les Lakers », a récemment affirmé Kenny Smith, figure médiatique de premier plan et ancien champion NBA, suscitant des débats autour de la retraite du « King ». Bien que James ait laissé entendre que sa carrière pourrait bientôt toucher à sa fin, il a précisé qu’il n’était lui-même pas certain de la manière dont elle se terminera. Alors, quelle est la conclusion la plus probable pour le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA ?

Los Angeles Lakers : le choix de la raison

LeBron James a récemment signé un nouveau contrat de deux ans avec les Lakers pour 101 millions de dollars, renforçant la probabilité qu’il termine sa carrière avec cette équipe. « Je ne peux pas dire quand je prendrai ma retraite ou quel maillot je porterai. J’espère que ce sera celui les Lakers », avait-il lui-même indiqué en février, lors du All-Star Game.

En 2025-26, il aura la possibilité d’activer une option de joueur à 53,6 millions de dollars. Cela signifie qu’il aura 41 ans à la fin de son contrat s’il choisit cette voie, ce qui ferait de lui l’un des plus vieux joueurs de l’histoire de la NBA. La franchise californienne a également recruté son fils, Bronny, lors de la dernière draft. Le fait de rester à Los Angeles pourrait être stratégique, non seulement pour évoluer aux côtés de son fils, mais aussi pour des raisons personnelles et professionnelles, étant bien implanté dans la région. Comme le suggère Kenny Smith, il semble logique que LeBron James mette un terme à sa carrière sous les couleurs des Lakers.

Cleveland Cavaliers : le plus symbolique

Si LeBron James choisit une autre conclusion pour sa carrière, retourner aux Cleveland Cavaliers, là où tout a commencé, apparaît comme une option naturelle. Tout au long de sa carrière, James a démontré un attachement particulier pour la franchise de son Ohio natal. Ce même attachement l’avait déjà incité, en 2014, à revenir après deux titres avec le Miami Heat, réalisant ainsi sa promesse de ramener un titre à Cleveland. Terminer sa carrière avec les Cavaliers, après la fin de son contrat avec les Lakers en 2025 ou en 2026, serait un symbole fort et complèterait la boucle.

Miami Heat : l’outsider

En dehors des Cavaliers et des Lakers, LeBron James n’a joué que pour une équipe : le Miami Heat. Il n’y a passé que quatre ans, moins que ses deux autres franchises, mais c’est avec elle qu’il a remporté ses plus grands succès, décrochant deux titres NBA aux côtés de Dwyane Wade, ainsi que deux trophées de MVP. Il serait très surprenant que James décide de prendre sa retraite dans un club pour lequel il n’aurait jamais joué, faisant du Heat le dernier choix plausible. Ce scénario semble cependant peu probable, puisque l’ailier semble moins attaché à Miami qu’à Los Angeles ou Cleveland.