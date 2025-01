Wembanyama : Du jamais vu, la signature à 1 milliard d’euros !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama continue d'affoler les compteurs sur le parquet. Actuellement en France pour le NBA Paris Game 2025 entre les Spurs et les Pacers, le numéro 1 de la Draft 2023 est la nouvelle star du sport français. Un statut qui devrait se retrouver dans ses revenus. Et pour cause, Wemby pourrait devenir le premier basketteur de l’histoire milliardaire seulement avec son salaire.

Drafté en première position en 2023, Victor Wembanyama tient toutes les promesses liées à son arrivée chez les Spurs. Rookie de l'année, le Français monte en puissance et continue d'impressionner sur les parquets NBA en affolant les compteurs. Sur le plan économique aussi Wembanyama devrait entrer dans la légende en devenant le premier basketteur de l’histoire milliardaire seulement avec son salaire. En comptant les sponsors, il entrera également dans un cercle fermé des sportifs milliardaires avec Michael Jordan, LeBron James, Cristiano Ronaldo ou Tiger Woods, et très probablement Kylian Mbappé dans les prochaines années. « L’avantage avec la NBA est que les contrats sont publics. On connaît donc le sien aujourd’hui et on peut faire des projections sur ceux qu’il touchera dans le futur », explique d'ailleurs l’économiste du sport Jean-François Brocard, maître de conférences en économie au Centre de droit et d’économie du sport à l’université de Limoges, dans les colonnes du Parisien.

Monsieur Victor Wembanyama qui vient d’inaugurer deux terrains dans sa ville d’origine, Le Chesnay-Rocquencourt ! 🫡🇫🇷pic.twitter.com/7vJbEspCfJ — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) January 21, 2025

Wembanyama milliardaire juste grâce à son salaire ?

Et puisqu'ils sont publics, voilà les chiffres. Pour sa première année en NBA, Victor Wembanyama touchait 12,16M$ (11,2M€) par an, soit 128e salaire de la Ligue, très loin des 51M$ de Stephen Curry. Cette saison, le Français a eu une petite augmentation (12,8M$ soit 12,26M€). Autrement dit, à l'issue de son contrat de quatre ans avec les Spurs, il aura déjà amassé 56M$ soit 51M€. Un bon début. Mais après son contrat de rookie, les chiffres vont donner le tournis. « C’est en effet à la fin de son contrat rookie qu’il commencera à faire un carton. Il pourra négocier un contrat de 316M$ (302,75M€) sur cinq ans et, à son issue, encore un autre sur la même période, un contrat super max à plus de 529M$ (506,83M€) par an sur cinq ans », ajoute ainsi Jean-François Brocard.

«L’argent va tomber»

Il faut dire que le NBA a vu ses droits télé flamber pour atteindre 76M$ (72,8M€) sur 11 ans, ce qui devrait profiter à Victor Wembanyama. Par conséquent, à l'issue de ses trois contrats aux Spurs, le Français aura glané quasiment 900M$ (862,28M€). Il aura alors 35 ans, et si la santé lui permet, il pourra facilement obtenir un dernier gros contrat en NBA afin de dépasser le milliard. « Attention, on parle quand même là de sommes brutes et, aux États-Unis, il y a aussi des taxes. Néanmoins, si ça se passe bien pour lui au niveau de la santé, il n’y a aucun souci à se faire : l’argent va tomber. Reste la question de ses sponsors et, là aussi, j’ai l’impression qu’il fait les choses bien », conclut Jean-François Brocard. En effet, Victor Wembanyama a signé un contrat historique avec Nike, mais il est également l'ambassadeur de Louis Vuitton, sans oublier son association avec 2K, l’éditeur du jeu vidéo NBA2K, la référence sur le basket. Autrement dit, le numéro 1 des Spurs peut dormir tranquille.