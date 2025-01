NBA : Malaise avec une star, Wembanyama balance !

Pierrick Levallet

Nommé rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama a placé la barre plus haut cette saison en NBA. Le Français vise les playoffs avec les San Antonio Spurs. Pour atteindre cet objectif, le joueur de 21 peut compter sur Chris Paul, arrivé l’été dernier. Le meneur de jeu a néanmoins avoué récemment ne pas être facile à vivre. Victor Wembanyama s’est d’ailleurs livré sur leur relation.

Pour sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama a placé la barre plus haut concernant ses objectifs. Nommé rookie of the year en 2023-2024, le Français vise désormais les playoffs avec les San Antonio Spurs. Pour y parvenir, l’intérieur de 21 ans peut compter sur l’expérience de Chris Paul, arrivé l’été dernier. Le meneur de jeu star fait son maximum pour régaler Wemby. L’ancien des Los Angeles Clippers et des Phoenix Suns a néanmoins avoué récemment qu’il était pas vraiment facile à vivre, ce qui peut parfois provoquer des malaises dans les équipes où il évolue.

Wembanyama, fan inconditionnel, voit son rêve se réaliser au PSG ! 🎉 Qui sera le prochain à rejoindre les rangs des stars ?

➡️ https://t.co/smZBxe3ziv pic.twitter.com/rV7EqaNugv — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

Chris Paul, «pas facile à vivre» ?

« Je sais que je suis compliqué à gérer la plupart du temps, mais je vous jure à tous que je suis tellement reconnaissant. D’être à l’écart de ma famille comme ça, vous êtes tous devenus ma famille. Je sais que je ne suis pas facile à vivre, mais j’adore jouer et j’espère que vous aurez tous cette opportunité de jouer aussi longtemps que j’ai pu le faire » a notamment expliqué Chris Paul. Interrogé sur sa relation avec lui, Victor Wembanyama a toutefois indiqué que leur entente était excellente.

«Il a beaucoup de choses pertinentes à dire»

« C’est très naturel, très organique, on n’essaie pas de rentrer dans des rôles. C’est sûr qu’il a un peu un rôle de mentor, il a beaucoup de choses à dire et des choses pertinentes. Cela existe du "mentorship" un peu moins sain. Mais ce n’est pas le cas ici, c’est très naturel, rien de forcé, on peut donc effectivement un peu le qualifier de mentor » a ainsi confié le phénomène des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Le Figaro.