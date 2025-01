Wembanyama : Un phénomène jamais vu en NBA !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la deuxième saison de Victor Wembanyama en NBA, les San Antonio Spurs ont décidé de mieux entourer le Français. Et pas avec n’importe qui. En effet, la franchise texane est notamment allée chercher Chris Paul, l’un des meneurs les plus talentueux de la ligue. A 39 ans, l’ancien des Warriors côtoie ainsi désormais Wembanyama au quotidien et ce qu’il voit le fait complètement halluciner.

Pour Chris Paul, l’aventure en NBA a débuté en 2005. Le meneur de jeu était alors drafté en 4ème position par les Hornets. Par la suite, il a connu d’autres franchises, passant par les Clippers, les Rockets, le Thunder, les Suns et les Warriors. A 39 ans, Chris Paul évolue depuis cette saison aux Spurs, étant ainsi le coéquipier d’un certain Victor Wembanyama. Et entre les deux, le courant n’a pas mis longtemps à passer.

« Honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel »

Pour L’Equipe Magazine, Chris Paul a dit tout le bien qu’il pensait de Victor Wembanyama. Ayant côtoyé certains des plus grands noms de la NBA, le meneur des Spurs assure n’avoir jamais vu ça avec le Français : « Honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel. Il est génial, unique en son genre. Je n'avais jamais partagé le terrain avec un mec de 2,24 m capable de faire des dribbles derrière le dos et de tirer de loin. Il rend le jeu tellement facile en attaque et couvre tellement de nos erreurs avec ses contres, sa défense... Je suis déjà arrivé à un point où je commence à prendre tout ce qu'il fait pour acquis. J'oublie parfois qu'il n'a que 21 ans et qu'il s'agit seulement de sa deuxième saison en NBA. Si les gens voyaient aussi sa mentalité hors du terrain, la quantité de travail qu'il s'inflige chaque jour, à quel point il a envie de devenir meilleur. Au-delà de son talent, il a cette détermination en lui. Je pense qu'il va réaliser des choses incroyables dans cette ligue ».

« Au-delà du terrain, c'est l'un des gars les plus intelligents que j'ai eu la chance de rencontrer »

Chris Paul a également ajouté sur Victor Wembanyama : « Au-delà du terrain, c'est l'un des gars les plus intelligents que j'ai eu la chance de rencontrer. J'aime à quel point il est brillant et curieux pour son âge. C'est vraiment cool de le voir tous les jours et d'apprendre à mieux le connaître. Idem pour le reste de l'équipe. Tout le monde s'entend bien et rigole ensemble. On n'est pas encore à la moitié de la saison mais mon expérience ici est déjà bien meilleure que j'aurais pu l'imaginer. Les Spurs sont devenus comme une deuxième famille pour moi ».