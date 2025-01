NBA : «On devient fou», Wembanyama le fait craquer !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama fait de plus en plus l’unanimité en NBA. Cette saison, le Français surprend par sa capacité à prendre des tirs à 3 points avec les San Antonio Spurs. Les Los Angeles Lakers en ont d’ailleurs fait les frais dans la nuit de ce lundi à ce mardi (102-126). Unique en son genre, le joueur de 21 ans en fait craquer plus d’un dans la ligue.

Victor Wembanyama continue d’éblouir la NBA de tout son talent. Dans la nuit de ce lundi à ce mardi, le Français (23 points, 8 rebonds, 5 passes décisives) a été l’un des artisans de la victoire des San Antonio Spurs contre les Los Angeles Lakers (102-126). Cette saison, le joueur de 21 ans impressionne par sa capacité à shooter à 3 points. Wemby commence d’ailleurs à en faire craquer certains au sein de la ligue américaine, dont Josh Hart.

«Chacun de ses tirs est impossible à contester»

« Il est un peu comme Kristaps, voire plus que lui. Beaucoup de gars, en particulier beaucoup d’intérieurs, des ailier-forts ou des pivots qui s’écartent, ont juste leurs orteils sur la ligne. Mais Wemby, lui, il dégaine depuis le logo. On en devient fou. Chacun de ses tirs est impossible à contester. Il y a très peu de joueurs comme ça. [...] Avec Wemby, littéralement, chaque tir qu’il prend est incontestable parce qu’il lâche le ballon tellement haut... » a lancé le joueur des New-York Knicks dans le podcast The Roommate Show.

Wembanyama vise les play-offs avec les Spurs

Victor Wembanyama poursuit donc son ascension en NBA. Le Français a d’ailleurs fait connaître très clairement ses objectifs avec les San Antonio Spurs pour cette saison. « Les playoffs ? Bien sûr que c'est réaliste. Au-delà des résultats des matches, on observe avec les coaches des statistiques avancées par rapport au reste de la Ligue. Notre progression est factuelle » a-t-il récemment confié. Les San Antonio Spurs pointent actuellement à la 11e place de la Conférence Ouest. La franchise texane va donc devoir vite redresser la barre sous peine de décevoir Victor Wembanyama. À suivre...