NBA - Wembanyama : Une humiliation pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Le phénomène NBA s’est emparé de la France cette semaine, avec les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama qui ont disputé deux rencontres face aux Indiana Pacers à l’Accor Arena de Paris Bercy. Et du beau monde était présent en tribunes, avec notamment Antoine Dupont, capitaine du XV de France.

On ne parlait que de lui à Paris. Nouveau prodige de la NBA, Victor Wembanyama était de retour en France avec sa franchise des San Antonio Spurs, pour y disputer deux matchs. Et le succès était au rendez-vous, même si le basketteur tricolore et les Texans n’ont gagné qu’un match (110-140), perdant le second ce samedi (98-136).

Le show Wembanyama

Dans les travées de l’Accor Arena de Paris Bercy il y avait beaucoup de visage connus avec la star américaine Pharrell Williams, l’artiste français DJ Snake, le footballeur américain Odell Beckham Jr, l’ancien basketteur Joakim Noah ou encore l’ancien Premier Ministre français Lionel Jospin. Tous étaient venus pour voir à l’œuvre Victor Wembanyama, qui a finalement terminé la re

« Je pense que je ne tiens pas cinq minutes face à lui »

Au bord du parquet il y avait également Antoine Dupont accompagné de ses coéquipiers Romain Ntamack et Pierre-Louis Barassi, qui ont pu quitter le rassemblement du XV de France à Marcoussis le temps d’une soirée. Interrogé en marge de la rencontre NBA par Canal +, la star du rugby français s’est imaginée un défi basket avec Victor Wembanyama... qui ne tournerait pas vraiment en sa faveur. « Je pense que je ne tiens pas cinq minutes, rien que la taille, à chaque fois c’est hyper impressionnant. Surtout de voir, malgré leur taille, l’agilité et la vitesse qu’ils ont donc… Je suis bien en tribunes ! » a expliqué Dupont, qui avec son 1m74 fait pâle figure face aux 2m21 du basketteur des Spurs.