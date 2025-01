NBA - Wembanyama : La punchline inattendue de Tony Parker !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 21 ans, Victor Wembanyama est en train de conquérir la NBA. Le Français fait forte impression avec les San Antonio Spurs depuis son arrivée. Nommé rookie of the year la saison passée, Wemby a placé la barre plus haut pour son deuxième exercice dans la ligue. Tony Parker a d’ailleurs lâché une punchline inattendue en évoquant le cas de Victor Wembanyama.

Tony Parker s'est d'ailleurs permis une punchline inattendue en évoquant le cas de Victor Wembanyama, passé par l'ASVEL avant de rejoindre la NBA.

«Ça aurait été génial de jouer avec [Wembanyama]»

« Wembanyama ? On a la chance d’avoir ce type de joueur en France. [...] J’adore Lyon. J’adore cette ville. Ils m’ont adopté. Lyon, c’est la capitale de la gastronomie. Paul Bocuse, c’est un peu le Michael Jordan des chefs. Je suis tombé amoureux de cette ville. Je suis président de l’ASVEL hommes et femmes. J’ai une académie également. On peut être fier parce qu’on a sorti deux joueurs qui ont fini numéros 1 de la draft NBA : Victor Wembanyama (2023) et Zaccharie Risacher (2024 qui évolue aux Atlanta Hawks). [...] Ça aurait été génial de jouer avec [Wembanyama] » a ainsi lâché l’ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs dans un entretien accordé à CNEWS.

«Il pourrait devenir le meilleur joueur de NBA»

Tony Parker n’est en tout cas pas le seul à être convaincu par le talent de Victor Wembanyama. Boris Diaw a aussi prédit de grandes choses pour l’intérieur de 21 ans. « C’est son potentiel. Les gens sont fascinés par le fait qu'il n'y ait pas de limite à sa progression. Il pourrait devenir le meilleur joueur de NBA et du monde dans les années à venir. Voir un potentiel se transformer, les gens veulent être témoins de ça » a-t-il récemment lancé au micro de RMC Sport.