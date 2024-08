JO Paris 2024 - Basket : Vincent Collet révèle pourquoi il a laissé Rudy Gobert sur le banc

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Lors de la victoire de la France contre le Canada (82-73) en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, Rudy Gobert a surpris par son faible temps de jeu. Relégué sur le banc, Victor Wembanyama et Mathias Lessort ont pris sa place à l’intérieur et l’habituel pivot titulaire des Bleus n’a joué que quatre minutes ce mardi. Gobert a justifié sa participation limitée par une récente intervention médicale, tandis que Vincent Collet évoque plutôt des choix tactiques.

Rudy Gobert s’est effacé ce mardi, lors de la victoire de la France contre le Canada (82-73), derrière Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele et Mathias Lessort. Après la rencontre, Gobert et Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, ont expliqué le faible temps de jeu du meilleur défenseur de l’année en NBA lors des quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024.

4 minutes pour Rudy Gobert face au Canada

Rudy Gobert, titulaire lors de tous les matches de préparation et de poule de l’équipe de France, n’a passé que quatre minutes sur le terrain ce mardi. Pendant ce temps, Victor Wembanyama conservait le rôle d’intérieur titulaire et Mathias Lessort, son remplaçant, brillait avec 13 points et 5 rebonds en 19 minutes.

Cette situation a semé la confusion parmi les observateurs au début de la rencontre. Plus tard, Gobert a révélé être passé « sur la table d’opération » la veille, avec des points de suture à l’annulaire droit. Une explication seulement partielle de son temps de jeu réduit.

Gobert : « J’étais sur la table d’opération hier soir »

« Plusieurs raisons ont fait que je n’ai pas joué, entre les match-ups, mais aussi ce qui peut se passer à l’entraînement, avec les bobos », a expliqué Rudy Gobert après la rencontre, d’après les propos rapportés par L’Équipe. « C’était une bonne décision en tout cas. C’est un super ajustement de l’entraîneur. Je suis reconnaissant de pouvoir être là aujourd’hui. J’étais sur la table d’opération hier soir. De pouvoir jouer un quart de finale olympique, c’était incroyable. »

« Ce n’est rien de grave », a rassuré l’intérieur de l’équipe de France au sujet de son doigt. Il a d’ores et déjà confirmé sa disponibilité pour le match de jeudi contre l’Allemagne en demi-finales des Jeux Olympiques.

Vincent Collet : « Je voulais qu’il soit sur le banc »

« Hier soir, bien que le médecin ait dit qu’il pouvait jouer, il avait des douleurs et nous ne savions pas exactement s’il pourrait jouer », a pour sa part expliqué Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, à The Athletic. « Finalement, ce matin, il a dit : “Je peux jouer”. Mais mon idée était de le protéger si je pouvais le faire, et je voulais qu’il soit sur le banc. »

La principale raison du temps de jeu réduit de Gobert face au Canada était avant tout tactique. L’entraîneur cherchait à exploiter un avantage en optant pour un cinq majeur plus mobile et capable de mieux attaquer la défense canadienne. « La principale raison était le lineup du Canada », a justifié Collet. « Ils commencent toujours le match avec Dillon Brooks au poste 4, et ils jouent petit. Je voulais que Victor Wembanyama commence au poste 5, c’est pourquoi j’ai remis Guerschon Yabusele au poste 4, et le deuxième changement a été IsaÏa Cordinier pour Evan Fournier, parce que je voulais commencer avec un cinq de départ défensif. »