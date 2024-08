JO Paris 2024 - Basket : Il met fin à la polémique avec Evan Fournier !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après la polémique qui a frappé l'équipe de France de basket suite aux propos d'Evan Fournier, l'ancien arrière des Knicks a brillamment répondu sur le parquet lors du quart de finale contre le Canada, avec notamment un shoot héroïque en fin de match. De quoi ravir Vincent Collet qui calme la polémique.

Après une phase de poules plus que poussives, l'équipe de France avait toutefois réussi à se qualifier pour les quarts de finale pour y défier le Canada. Un choc qui s'annonçait plus que compliqué, d'autant plus que quelques jours auparavant, Evan Fournier avait mis le feu aux poudres. Après la lourde défaite contre l'Allemagne (71-85), l'ancien joueur des Knicks avait pointer du doigt la réussite offensive des Bleus. « Ce n'est plus le jeu des années 1990 où tu pouvais défendre demi-terrain. Ton attaque est primordiale », confiait-il, ce qui avait passablement agacé Vincent Collet qui avait qualifié les propos de son joueur comme « inappropriés et inacceptables ». « Je suis désolé que Vincent (Collet) le prenne comme ça, ce n'était pas le but », concluait Evan Fournier qui s'est magnifiquement racheté mardi soir en participant activement à la victoire des Bleus contre le Canada (82-73), grâce notamment à un shoot monumental en fin de match.

JO Paris 2024 - Basket : Les stars de l’équipe de France se lâchent après l’exploit https://t.co/0MJd1XpvY7 pic.twitter.com/QFYwzh8NE8 — le10sport (@le10sport) August 6, 2024

Collet enterre la polémique Fournier

Par conséquent, Vincent Collet veut tirer un trait sur cette polémique, et encense Evan Fournier. « Evan a été décisif et, surtout, il s'est mis au diapason sur l'aspect défensif. Pour moi, c'est cela qui est important. Il y avait une telle envie, une telle gnaque... Quant à ce qu'il avait déclaré, je ne l'ai pas lu. On me l'a rapporté. Quand on m'a posé la question au Club France, j'ai dit que c'était ''inapproprié et inacceptable''. Je ne lis ni les journaux ni les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même quelques amis qui me disent que je me fais régulièrement découper dans les médias. Par contre, je ne sais pas comment (il rit) ! », s'amuse le coach de l'équipe de France dans des propos rapportés par L'EQUIPE.

Fournier salue le plan de Collet contre le Canada

D'ailleurs, Evan Fournier a également salué le plan mis en place par Vincent Collet pour réussir l'exploit contre le Canada : « C’est le groupe que je connais. Depuis 2019, il est meilleur quand il est dos au mur et ce soir on l’a encore montré. Maintenant, il y a un putain de test qui nous attend dans deux jours contre les Allemands qui sont énormes sur ce début ce tournoi. Mais ce groupe-là ce soir, je pense qu’on l’a tous retrouvé. On a changé la line-up, la façon dont on a joué. Clairement, par rapport aux poules et même par rapport à la prépa. Ce soir ça paie parce qu’il y a eu un gros focus et un gros respect du game plan. Ça nous mène au match qu’on fait ce soir ». La hache de guerre est donc enterrée entre les deux hommes. Et cela tombe bien puisque les Français retrouveront l'Allemagne dès jeudi pour une place en finale du tournoi olympique.