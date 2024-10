NBA : Wembanyama inquiété par une star ? Il répond cash !

Pierrick Levallet

Après avoir mis tout le monde d’accord dès sa première saison en NBA, Victor Wembanyama se sait très attendu avec les San Antonio Spurs désormais. Le Français, qui vise les playoffs, va d’ailleurs pouvoir compter sur un renfort de taille avec Chris Paul. Le meneur de jeu de 39 ans a signé au sein de la franchise texane cet été. Mais son impact dans l’équipe faisait quelque peu trembler chez les Spurs.

Inquiétude chez les Spurs avec l’arrivée de Chris Paul ?

« Je dirais qu’il y avait un peu d’incertitude. Je ne peux pas dire que c’était de l’inquiétude. Mais chez les Spurs, quelques personnes se demandaient comment les jeunes joueurs allaient s’adapter avec la venue de ces deux vétérans » a ainsi fait savoir Brian Windhorst dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«L’acceptation du leadership de Chris Paul s’est très bien déroulée»

Le journaliste a toutefois indiqué que Victor Wembanyama et le reste des Spurs avaient parfaitement bien intégré Chris Paul dans le groupe. « Pour le dire gentiment, Chris Paul a une grande influence sur les équipes dans lesquelles il joue. Avec Victor Wembanyama en tête, l’acceptation du leadership de Chris Paul s’est très bien déroulée à San Antonio. Même mieux qu’ils ne le pensaient selon certaines personnes. Surtout avec Chris Paul qui dirige les actions en pick-and-roll. Et on ne parle pas juste de Wembanyama. Il y a aussi des louanges pour Stephon Castle » a confié Brian Windhorst. Reste maintenant à voir si l’expérience de Chris Paul sera suffisante pour aider Victor Wembanyama à réaliser ses objectifs de la saison avec les Spurs.