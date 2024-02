NBA : Victor Wembanyama décroche enfin le titre de Rookie du mois

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a été nommé Rookie du mois pour la première fois depuis son arrivée en NBA. La ligue a annoncé ce jeudi que le joueur des San Antonio Spurs avait été choisi comme le lauréat de l’Ouest, tandis que Brandon Miller (Charlotte Hornets) a reçu cette distinction à l’Est.

« Chaque match est un “statement” (une déclaration) à partir de maintenant » , avait annoncé Victor Wembanyama le 4 janvier, suite à un match mémorable contre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Il avait alors admis que sa performance avait été en partie motivée par le fait de voir une fois de plus son rival, Chet Holmgren, remporter le titre de Rookie du mois de décembre. C’est maintenant rectifié : la NBA a décerné le trophée du mois de décembre au Français ce jeudi.

Victor Wembanyama dans une catégorie à part

Le rookie des Spurs a fait d’énormes progrès en janvier, avec des moyennes de 24 points, 9,6 rebonds, 3,3 passes et 3,3 contres par match pendant le mois. Il est le meilleur marqueur parmi les rookies sur cette période, loin devant les 16 unités de Brandon Miller, et également le meilleur rebondeur et contreur.



Le plus impressionnant est peut-être le fait qu’il a accompli ces prouesses en jouant seulement 26,7 minutes par match. En raison des restrictions imposées par San Antonio pour protéger sa cheville, Victor Wembanyama a joué moins que ses dauphins dans toutes ces catégories statistiques. De plus, son équipe a terminé le mois avec un bilan de 5 victoires pour 11 défaites, ce qui est toujours négatif, mais en net progrès par rapport aux trois mois précédents (5-27).

Avec Brandon Miller, devant Chet Holmgren

C’est sans surprise que Victor Wembanyama a devancé Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) et Cam Whitmore (Houston Rockets), les deux autres nominés à l'Ouest. Au-delà de cette récompense mineure, la star des Spurs s’est imposée comme le clair favori pour enlever le titre de Rookie de l’année à la fin de la saison.



Dans la conférence Est, c’est Brandon Miller (Charlotte Hornets) qui a reçu le trophée. Le Français Bilal Coulibaly (Washington Wizards) et le tenant du titre, Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), étaient également en lice.