NBA : LeBron James reconnaît son lien unique avec Steph Curry

Florian Barré

Samedi soir, les Lakers de Los Angeles et les Golden State Warriors ont participé à un autre thriller alors que les coéquipiers de LeBron James ont battu ceux de Stephen Curry, 145-144, en double prolongation. Les deux superstars ont combiné, ensemble, 82 points. Ainsi, le King a tenu à rendre hommage à son grand rival une fois la rencontre terminée.

Samedi, l’affrontement Lakers-Warriors a vu certaines stars se manifester comme Anthony Davis (29 points), Klay Thompson (24 points) et D'Angelo Russell (28 points). Mais aucun n’a atteint le niveau des deux plus grandes stars de ce match : LeBron James et Steph Curry. L’ailier des Lakers a conclu son match par deux lancers francs décisifs à 1,2 secondes du terme, portant sa fiche à un joli 36-20-12. De son côté, le Golden Boy a terminé la rencontre à 46 points et aurait pu donner la victoire aux siens grâce à son shoot extérieur à 5,2 secondes de la fin du match.

La NBA admet une erreur d’arbitrage conséquente lors du match entre Lakers et Warriors https://t.co/D4E4h0eJ51 pic.twitter.com/TfInchgITb — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

LeBron fait l’éloge de Curry

Après la rencontre, LeBron a mis en avant le jeu entre lui et Curry, qui était à la hauteur des standards fixés par leur grande rivalité, même si les deux vieillissaient. « C’est quelque chose que vous apprécierez vraiment lorsque vous aurez fini de jouer et que vous pourrez regarder avec vos petits-enfants et dire 'J'ai joué contre l'un des meilleurs joueurs à n’avoir jamais joué à ce jeu’. Steph, après le match, est venu me voir et m'a dit : 'Comment ça continue de s'améliorer ?' Je pense que c’est un véritable témoignage de notre travail. »

Steph Curry toujours devant LeBron James en confrontation directe