NBA : C’est la première fois en dix ans… Énorme désillusion pour Steph Curry

Florian Barré

Pour la première fois depuis 10 ans, Stephen Curry ne sera pas titulaire au NBA All-Star Game, ce malgré le soutien indéfectible des fans. En effet, ce sont les médias et les joueurs qui ont estimé que Shai Gilgeous-Alexander méritait plus sa place. Cela est certainement dû au bilan des Warriors (19-23). L'équipe a d’ailleurs subi une nouvelle défaite ce jeudi soir, 134-133, contre les Sacramento Kings.

S’il sera sans doute sélectionné au All-Star Game, ce ne sera qu’en tant que remplaçant. Stephen Curry aurait certainement apprécié commencer le match sur le parquet mais les journalistes et les joueurs ont décidé de privilégier Luka Doncic (Mavericks) et Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), tous deux excellents depuis le début de la saison 2023-24. En guise de réconfort, les fans se sont rassemblés en masse pour tenter d’inverser la tendance, en le classant deuxième derrière le meneur de Dallas sur la zone arrière.

NBA : Les Wizards de Bilal Coulibaly changent de coach https://t.co/TNQXOUwPtG pic.twitter.com/HQsQa9e4zL — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Une première depuis 2020

Curry avait été nommé titulaire lors de ses neuf précédentes apparitions au NBA All-Star Game. Il devra désormais attendre que les réserves All-Star soient annoncées le 1er février. La seule fois où il n'a pas été élu pour la vitrine de mi-saison, c'était lors de la saison NBA 2019-20, lorsqu'il s'est blessé à la main gauche en tout début d’exercice. Blessure qui lui avait fait manquer une grande partie de la campagne.

Anthony Edwards préféré à Curry par les journalistes