Violation du programme anti-drogue, énorme suspension pour un joueur NBA !

Florian Barré

L’intérieur des Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, a été suspendu sans salaire par la NBA pour 25 matchs après avoir été contrôlé positif à des médicaments améliorant la performance, a annoncé mardi la ligue. Thompson a violé la politique anti-drogue de la NBA et de l'Association des joueurs en étant testé positif à l'ibutamoren, qui stimule l'hormone de croissance humaine (HGH), et au SARM-LGD-4033, un produit chimique qui agit comme la testostérone.

Les Cavs sanctionnent mais affichent leur soutien à Thompson

La suspension de Thompson commence mercredi alors que les Cavaliers affrontent les Milwaukee Bucks, a indiqué la ligue. « Les Cavaliers de Cleveland soutiennent pleinement le programme anti-drogue NBA/NBPA (Association des joueurs de la NBA) et nous sommes déçus des récentes nouvelles concernant Tristan Thompson, a déclaré l'équipe. Son absence du match aura un impact sur notre équipe. Nous soutenons Tristan et lui offrons notre soutien tout au long de cette période de suspension. »

Une suspension bien plus lourde en cas de récidive

Conformément à la convention collective de la NBPA avec la ligue, les joueurs sont soumis à des tests d'urine aléatoires au maximum quatre fois au cours de la saison et deux fois pendant l'intersaison - les tests d'urine pendant l'intersaison testent uniquement les diurétiques et les SPED, ou les stéroïdes, les médicaments améliorant la performance et les agents masquants. Les joueurs qui enfreignent la politique SPED reçoivent une suspension de 25 matchs pour la première infraction, une suspension de 55 matchs pour la deuxième infraction et le renvoi de la ligue pour la troisième infraction.