NBA : «Je n'ai jamais vu ça», Wembanyama gagne un match légendaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victor Wembanyama continue de marquer son territoire en NBA. Le rookie, numéro 1 de la dernière Draft, est toujours très impressionnant, au point que chacune de ses apparitions sur un parquet soit un évènement. D'autant plus lorsqu'il sort un match historique. Le Français est effectivement devenu le plus jeune joueur à signer 40 points et 20 rebonds dans le même match. Un double-double monumental contre les Knicks d'un Jalen Brunson à 61 points !

Où va s'arrêter Victor Wembanyama ? Une question à laquelle personne n'a probablement la réponse, pas même le joueur qui continue d'empiler les records et les prestations hallucinantes. Le numéro 1 de la dernière Draft affole la NBA. Chacune de ses apparitions sur un parquet est un évènement majeur outre-Atlantique. Il faut dire que Wemby signe un record quasiment à chaque match.

Wembanyama toujours plus dans l'histoire de la NBA

Le choc face aux Knicks n'a d'ailleurs pas dérogé à la règle. Auteur d'une ligne de stats hallucinantes, Victor Wembanyama a signé 40 points à 13/22 au shoot, 20 rebonds et 7 passes. Sans oublier 2 interceptions et 1 contre. C'est donc son record de points en NBA, jusque-là son meilleur total était de 38 unités. Mais surtout, il devient le plus jeune joueur à compiler 40 points et 20 rebonds dans un match, mais aussi le premier rookie depuis un certain Shaquille O'Neal à réaliser un tel double-double. C'était le 16 février 1993, le Shaq' avait alors inscrit 46 points et capté 21 rebonds. Mais le Français l'avait fait en étant un peu plus jeune. Wemby est par ailleurs devenu le premier joueur de l'histoire des Spurs a plus de 40 points, 20 rebonds et 5 passes. Une sacrée performance compte tenu des joueurs passés pas la franchise texane. D'autant plus qu'elle est réalisée dans une victoire, ce qui n'est pas comme cette saison pour les Spurs. San Antonio a effectivement dominé les Knicks (130-126) malgré un Jalen Brunson stratosphérique avec ses 61 points, le deuxième total le plus important dans l'histoire de la franchise New-yorkaise. Ce qui donne encore un peu plus de relief à la prestation de Victor Wembanyama.

«Je ne pense pas, je ne pense pas avoir déjà vu ça»