NBA : «Inacceptable», l'absence de Wembanyama coûte très cher !

Hugo Chirossel

Touché à la cheville, Victor Wembanyama n’a pas participé à la rencontre entre les Spurs et les Suns dans la nuit de lundi à mardi. Malgré l’absence du Français, San Antonio a tout de même réussi à s’imposer face à Phoenix (104-102). Une défaite jugée inacceptable par l’entraîneur de la franchise de l’Arizona, Frank Vogel.

Les Spurs ont pris leur revanche. Quelques jours après sa large défaite (106-131), San Antonio était de nouveau opposé aux Phoenix Suns dans la nuit de lundi à mardi. Et cette fois-ci, l’équipe entraînée par Gregg Popovich est parvenue à s’imposer (104-102). Une victoire obtenue grâce à un très bon Jeremy Sochan, auteur de 26 points et 18 rebonds, mais qui a surtout inscrit un trois points décisif dans les derniers instants du match. D’autant plus que Victor Wembanyama, touché à la cheville, n’a pas pris part à cette rencontre.

NBA : Comment Wembanyama et les Spurs gèrent la pression des réseaux sociaux https://t.co/rhuT1mzbjG pic.twitter.com/Q4edt1x37Q — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Sans Wembanyama, les Spurs s’offrent les Suns

En effet, c’est depuis le banc que Victor Wembanyama a assisté à la 16e victoire des Spurs cette saison. Un succès qui n’aura pas d’impact sur la fin de saison de San Antonio, quasiment assuré de finir à la dernière place de la conférence Ouest, mais qui en revanche pourrait coûter cher aux Suns. Ces derniers sont huitièmes au classement avec le même nombre de victoires que les deux équipes devant eux, les Dallas Mavericks et les Sacramento Kings, mais ils n’en comptent que trois d'avance sur les Lakers, neuvièmes.

« C’est tout simplement inacceptable de perdre ce match »