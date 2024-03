NBA : Victor Wembanyama impressionne les Suns malgré la défaite

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama n’a marqué que 13 points lors de la défaite contre les Phoenix Suns (106-131). Cependant, cela n’a pas empêché ses adversaires d’exprimer leur admiration pour le rookie des San Antonio Spurs. « C’est un compétiteur de haut niveau », a noté Devin Booker.

La défaite des San Antonio Spurs face aux Phoenix Suns (106-131) n’a pas empêché Victor Wembanyama de recevoir les compliments de ses adversaires ce samedi. Devin Booker et Frank Vogel ont tous deux souligné son talent exceptionnel et son esprit de compétition.

Devin Booker : « Il a l’air d’un vétéran expérimenté »

« [Victor Wembanyama] est une force. Je pense que ce que je préfère chez lui, c’est son état d’esprit. Il est loin d’être tendre. C’est un compétiteur au plus haut niveau » , a relevé Devin Booker, la star des Suns, auteur de 32 points ce samedi. « On peut voir après les matches que perdre le dérange, et ce n’est pas quelque chose à quoi il s’est habitué. J’ai observé toutes ses manières et la façon dont il se comporte, et il a l’air d’un vétéran expérimenté. »

Frank Vogel : « L’un des joueurs les plus uniques que le basket ait jamais vus »

« C'est l’un des joueurs les plus uniques que le basket ait jamais vus » , a affirmé Frank Vogel, le coach de Phoenix, avant la rencontre. « Il est vraiment unique en son genre […] Il continue de progresser. La manière dont il tire à trois points en sortie de dribble est vraiment impressionnante. Il marque de toutes les façons possibles et domine le jeu défensivement. »



Un écho à leur précédente rencontre