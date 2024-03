JO 2024 : Victor Wembanyama voit grand pour ses premiers Jeux Olympiques

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama devrait participer à ses premiers Jeux Olympiques cet été, à Paris. Interrogé sur la compétition et l’équipe de France après l’entraînement des San Antonio Spurs jeudi, le prodige français a admis qu’il a « souvent rêvé » de prendre part à un tel événement.

Aux yeux Victor Wembanyama, qui a « souvent rêvé » des Jeux Olympiques, tout autre résultat que la médaille d’or à Paris serait probablement perçu comme un échec. La star des Spurs a répondu aux questions de la presse au sujet de la compétition qui l’attend cet été, jeudi, après son entraînement à San Antonio.

« Quelque chose d’énorme, dont j’ai souvent rêvé »

« [Les Jeux Olympiques] sont quelque chose d’énorme, dont j’ai souvent rêvé » , a confié Victor Wembanyama. « Quelque chose que je regarde depuis que je suis tout petit et qui m’a apporté plein de souvenirs. Je me rappelle notamment avoir vu l’équipe féminine à Londres, en finale contre les États-Unis (en 2012). C’est l’un de mes souvenirs les plus lointains. »

« La médaille d’or est un objectif très atteignable »

« Si j’ai la chance de participer aux JO et qu’on tombe avant la médaille d’or, je le verrais comme un échec si je pense qu’on aurait pu mieux faire. Et en même temps, je pense que c’est un objectif très atteignable » , a déclaré le Français de 20 ans.

Un été chargé pour Victor Wembanyama