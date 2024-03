JO 2024 - Basket : Le groupe des Bleus révélé, Vincent Collet réagit !

Florian Barré

Ça y est ! Les équipes de France de basket connaissent le programme des phases de poules des Jeux olympiques de Paris. Les hommes, emmenés par Vincent Collet, affronteront l’Allemagne (championne du monde en titre), le Japon et le vainqueur du TQO de Riga. Les femmes, emmenées quant à elles par Jean-Aimé Toupane, joueront face au Canada, au Nigéria et à l’Australie. Un tirage plutôt clément qui a suscité la réaction des deux sélectionneurs.

Les Jeux olympiques 2024 approchent à grands pas. Tous les athlètes français se préparent à l’échéance la plus importante de leur carrière. Du côté du basket, les deux équipes de France ont pu pousser un ouf de soulagement ce mardi en Suisse lors du tirage des phases de poules de la compétition. D’ailleurs, Vincent Collet, sélectionneur des Bleus, n’a pas caché sa joie au moment de l’annonce : « Je n’ai pas de fausse pudeur : moi je suis excité et une vraie excitation. J’étais stressé avant le tirage au sort et j’avais des papillons dans le ventre et c’est normal. Maintenant, ça commence. » a-t-il d’abord concédé.

La France évite le groupe de la mort !

« Le tournoi olympique est réduit à douze équipes et probablement qu’il va être l’un des plus relevés de l’histoire. On savait aussi que les États-Unis étaient placés dans le groupe C et qu’on ne pouvait être que dans le groupe A ou B, poursuit Collet. On a les Allemands, champions du monde, devenus une équipe majeure sur la scène mondiale. Pour moi, le plus important c’était le chapeau 2 : on voulait éviter la Serbie. Et le TQO Letton plutôt que l’Australie fait que l’on évite le TQO grec avec la Slovénie et la Grèce. Globalement, je suis satisfait. Le groupe de la mort est le groupe A. Le point négatif c’est qu’en cas de qualification, on peut croiser avec ce groupe-là en quart de finale. »

Quelle sera la dernière équipe du groupe ?

Par ailleurs, la quatrième et dernière équipe du groupe, encore méconnue pour l’heure, sera l’une des suivantes : Lettonie, Géorgie, Philippines, Brésil, Monténégro ou Cameroun. « Je considère qu’on connaît nos adversaires, on va scruter plusieurs équipes du TQO en Lettonie. C’est un avantage de savoir qu’on va jouer l’Allemagne et le Japon, que l’on va pouvoir préparer de façon précise. On joue les Allemands deux fois en préparation. L’objectif était d’avoir les matches les plus difficiles possibles. On a réussi à ce que ce soit le cas. On ne va pas regretter cette double confrontation. Elle va nous permettre de mesurer ce qu’il faut faire pour les battre plus tard dans le tournoi. » a ainsi conclu Vincent Collet.

Les Bleues avec le Canada, le Nigéria et l’Australie