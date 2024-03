Griezmann - JO 2024 : L’incroyable anecdote de Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann fait partie des quelques joueurs de Didier Deschamps qui va disputer l’Euro à avoir la flamme olympique brûler en lui. Pourtant, il se pourrait qu’il passe à côté des JO de Paris à cause du refus de son club qu’il y prenne part. L’occasion pour Thierry Henry de partager une anecdote amusante.

Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud… Tous sont prêts à répondre à l’appel de Thierry Henry pour vivre une aventure olympique unique à Paris cet été pour les JO 2024. Néanmoins, comme cela semble être le cas pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé s’il devenait bel et bien un joueur merengue cet été, l’Atletico de Madrid semblerait réticent à l’idée de libérer Antoine Griezmann pour les JO.

Henry est attentif à l’intérêt olympique de Griezmann

C’est en effet l’information que RMC Sport a communiqué ces dernières heures. Le décor est planté, et Thierry Henry n’en sait pas plus à 126 jours du début des festivités olympiques pour sa sélection de joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris.

Équipe de France : C’est fichu pour un coup légendaire de Griezmann https://t.co/2VejBysydo pic.twitter.com/Lg22MrwKgn — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

«Les questions que vous me posez là, je les ai dans le taxi, dans la rue, à l’hôtel»