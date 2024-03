NBA : La statistique hallucinante de Wembanyama

Alors que les San Antonio Spurs se sont imposés face aux Brooklyn Nets dans la nuit de dimanche à lundi (122-115), Victor Wembanyama a dépassé la barre des 200 contres en NBA. Le rookie français en est à 207 depuis son arrivée, ce qui fait qu’il dépasse déjà le total de plus de 80% des joueurs de la Grande Ligue.

Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner. Dans la nuit de dimanche à lundi, les San Antonio Spurs ont obtenu leur quinzième victoire de la saison face aux Brooklyn Nets. Un succès obtenu en prolongation et dont Wemby a encore une fois été un grand artisan. Avec ses 33 points (14/26 aux tirs), 15 rebonds, 7 passes et 7 contres, le Français n’est pas passé très loin de réaliser un quadruple-double.

Avec 7 blocks à son actif face aux Brooklyn Nets, Victor Wembanyama a ainsi dépassé la barre des 200 contres en NBA, portant son total à 207. À 20 ans et alors qu’il y a fait ses débuts il y a seulement cinq mois, l’international français est déjà un des meilleurs contreurs de la Grande Ligue. Comme indiqué par StatMamba , Victor Wembanyama a déjà plus de contres en carrière que 81,4% des joueurs NBA en activité. Alors qu’il n’en a joué que 60, Wemby a une moyenne de 3,5 contres par match.

