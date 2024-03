NBA : Wembanyama dans la légende, c’est historique !

Thomas Bourseau

Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama a montré la voie aux Spurs. En effet, après trois défaites de rang pour la franchise de San Antonio, les Brooklyn Nets ont vacillé face à un intenable Wembanyama sur le parquet des Spurs. Victoire en prolongation 122-115 pour les hommes de Gregg Popovich avec un Victor Wembanyama qui a sorti une performance historique. Ce n’est pas la première fois.

La soirée magique et historique de Victor Wembanyama au AT &T Center n’a pas démarré sur les chapeaux de roues. Et pour cause, le numéro 1 de la draft 2003 a enchaîné cinq ratés sur des tirs longue distance en début de rencontre avant de régler la mire et de réaliser une prestation XXL. En effet, après prolongation, les San Antonio Spurs sont sortis vainqueurs de leur confrontation face aux Brooklyn Nets (122-115) grâce, entre autres, à une performance tout bonnement historique de Wembanyama. Après le match, Victor Wembanyama a tenu le discours suivant sur sa performance en conférence de presse. « Ce qui est sûr, c'est que je suis loin d’avoir atteint mon plein potentiel. Je ne pense pas que ma progression s'arrêtera de sitôt. »

NBA Paris Game : Les Spurs de Victor Wembanyama confirment leur venue

Une ligne de statistique légendaire pour Wembanyama, du jamais vu en NBA

Menés d’un petit point à la mi-temps (56-55), les San Antonio Spurs ont pu s’appuyer sur le pivot français qui a trouvé la faille dans la défense de Brooklyn en inscrivant 21 points sur ses 33 au total. Outre ses 33 unités, qui est devenu une norme en NBA chez les bons scoreurs, c’est le reste de sa ligne de statistique qui permet à Victor Wembanyama d’inscrire son nom dans l’histoire de la NBA dès sa saison rookie. Avec 15 rebonds, 7 passes décisives, 7 contres et un 14/26 au tir, Wembanyama est le premier joueur de l’histoire de la NBA à marquer plus de 30 points, tout en affichant un bilan de 15 rebonds ou plus, 5 assists ou plus, 5 blocks ou plus, le tout avec une réussite à 50 % au tir. Une prestation venue d’ailleurs pour le pivot de 20 ans. Mais ce genre de prouesse n’est pas un épisode isolé pour Wembanyama.

Le joueur de la NBA le plus précoce…

Le 8 décembre dernier, comme le rappelait RMC Sport en février, Victor Wembanyama signait une performance historique face aux légendaires Chicago Bulls. Et pour cause, avec ses 21 points et ses 20 rebonds et ce, à 19 ans et 338 jours, « Wemby » devenait le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à faire un double double en points et rebonds.

...le plus rapide à atteindre les 100 contres…

De par son envergure imposante, lui qui mesure 2 mètres 24, Victor Wembanyama s’est déjà distingué à plusieurs reprises sur les parquets de NBA via des contres parfois insolents au vu de sa facilité et de sa taille à stopper ses adversaires net dans leur élan vers le panier. C’est un exercice qu’il maîtrise, si bien qu’il ait été le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre la barre des 100 contres, le 7 janvier 2024, soit seulement après 31 matchs en NBA. Une prouesse soulignant une nouvelle fois son évidente domination. Victor Wembanyama n’en est qu’à ses débuts, reste à savoir jusqu’où il ira désormais...