NBA : L’énorme prédiction de Popovich sur Wembanyama

Ce dimanche soir en NBA, les San Antonio Spurs se sont offert un thriller contre les Brooklyn Nets (122-115, après prolongation). Et forcément, Victor Wembanyama a mis son grain de sel dans la partie, réalisant une performance jamais vue dans la Grande Ligue. Ainsi, face à une telle ligne de statistiques, son entraîneur Gregg Popovich a fait une noble prédiction concernant l’avenir du prodige français.

Hier soir, la recrue des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, est devenu le premier rookie de l'histoire de la NBA à enregistrer plus de 30 points, plus de 15 rebonds, plus de 5 passes décisives et plus de 5 contres tout en tirant à 50 %, ce dans une victoire en prolongation contre les Brooklyn Nets au Moody Center. Les Texans sont d’ailleurs revenus d'un déficit de 10 points avec un peu moins de six minutes à jouer pour forcer la prolongation et repartir avec une victoire 122-115.

Wemby entre dans l’histoire !

Victor Wembanyama a ainsi récolté 33 points, 15 rebonds, 7 contres et 7 passes décisives. Le phénomène tricolore est par ailleurs devenu le quatrième joueur de l'histoire de la NBA à terminer un match avec au moins 30 points, 15 rebonds, 7 contres et 7 passes décisives depuis que les contres sont devenus une statistique officielle en 1973-74, rejoignant Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley et Joel Embiid. Graver son nom dans le livre des records semble déjà devenir une normalité pour Wemby . Son exploit le plus récent survient quelques jours seulement après qu'il soit devenu le deuxième joueur à atteindre 200 contres et 100 tirs à trois points en une saison.

« Cela aboutit à quelque chose de grand »