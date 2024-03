NBA : Fin de saison prématurée pour un rookie français

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bilal Coulibaly, le rookie français des Washington Wizards, ne jouera plus cette saison. Sa franchise a annoncé lundi que le joueur de 19 ans manquerait la fin de la saison en raison d’une blessure au poignet droit. Cela n’affectera cependant pas son éligibilité pour les récompenses de fin de saison en NBA.

La première année de Bilal Coulibaly en NBA se termine prématurément. Les Washington Wizards ont annoncé lundi que leur ailier souffrait d’une fracture du poignet droit qui l’empêchera de jouer jusqu’à la fin de la saison.

Fin de saison à 15 matches de la ligne d’arrivée

Coulibaly était absent dimanche lors de la défaite des Wizards contre les Celtics (130-104) en raison de ce que son équipe avait présenté comme une entorse du poignet. Il semble finalement que les derniers examens aient révélé une blessure plus grave. Le septième choix de la draft NBA 2023 manquera donc les 15 derniers matches de la saison.

NBA : Victor Wembanyama : « Je suis loin d’avoir atteint mon plein potentiel » https://t.co/lE7YilmTwW pic.twitter.com/dnGIizSOzl — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Bilal Coulibaly récompensé pour sa première année ?

Le fait que le Français n’atteigne pas la barre des 65 matches ne sera pas un obstacle pour les récompenses de fin de saison — comme c’est le cas pour le titre de MVP ou les All-NBA Teams notamment. Bilal Coulibaly, auteur d’une excellente première saison dans la ligue, a de grandes chances d’être nommé dans l’une des deux All-Rookie Teams à la fin de l’année, avec son ancien coéquipier Victor Wembanyama. Il a terminé la saison avec des moyennes de 8,4 points, 4,1 rebonds et 1,7 passe en 27,2 minutes par match, mais a surtout impressionné les observateurs par sa défense.

Rétabli pour participer aux Jeux Olympiques avec les Bleus ?