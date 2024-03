NBA : Draymond Green voit très grand pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama avait suscité le scepticisme de Draymond Green avant son arrivée en NBA, mais le quadruple champion a clairement changé d’avis. Dans son podcast, l’intérieur des Golden State Warriors a fait l’éloge du rookie des San Antonio Spurs, estimant même qu’il pourrait devenir MVP dans un futur proche.

« Victor Wembanyama est spécial. Il pourrait gagner le titre de MVP dans les deux années à venir » , a récemment affirmé Draymond Green dans son podcast. Le défenseur d’élite des Warriors — qui pensait pourtant qu’il lui faudrait du temps pour s’adapter à la NBA — tient le rookie français en haute estime.

« Il faut se méfier de ce gamin »

« Victor Wembanyama est probablement l’un des 20 meilleurs joueurs de la NBA à l’heure actuelle » , a estimé Draymond Green, qui a affronté le premier choix de la draft à deux reprises en mars. « Avec sa palette technique, sa longueur, son tir… son tir est absolument magnifique. À San Antonio, avec cet encadrement, il faut se méfier de ce gamin. »

« Il y a un fossé entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama »

« Je pense que Chet Holmgren est un très bon joueur, et je sais que les deux ont été comparés. Mais je vais vous dire : je pense qu’il y a un fossé entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama » , a continué le joueur des Warriors. « Victor Wembanyama est juste différent. Ce gamin est spécial. Absolument spécial. Il pourrait gagner le titre de MVP dans les deux années à venir. »

Une première saison qui laisse entrevoir un immense potentiel

Depuis le début de la saison, le rookie des Spurs affiche des moyennes de 20,6 points, 10,3 rebonds, 3,4 passes et 3,4 contres en 28,9 minutes par match. Au-delà des chiffres, Wembanyama s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. Il est actuellement considéré comme le grand favori pour le titre de Rookie of the Year et semble destiné à devenir l’un des meilleurs joueurs de la NBA dans un avenir proche.