NBA : Wembanyama reçoit les conseils d’un MVP en plein match

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama réalise une première saison formidable en NBA. Cependant, il a encore du chemin à parcourir pour rivaliser avec un MVP comme Nikola Jokic. Vendredi, le champion NBA des Denver Nuggets a dominé les San Antonio Spurs et a même offert ses conseils au premier choix de la draft.

Auteur de 31 points lors de sa victoire contre les Spurs ce vendredi (117-106), Nikola Jokic a montré à Victor Wembanyama et ses coéquipiers qu’ils ne jouent pas encore dans la même catégorie. Pendant le match, le MVP des Finales en titre a même donné quelques conseils au rookie français.

Les conseils de Nikola Jokic pour Victor Wembanyama

Pendant un court arrêt de jeu lors de la victoire des Nuggets sur les Spurs, Nikola Jokic a profité de l’occasion pour glisser quelques conseils à Victor Wembanyama. « Il m’a donné quelques recommandations sur ce qu’il ne faut pas faire en défense » , a raconté le Français, qui a choisi de garder les détails pour lui.



En conférence de presse, Wembanyama a expliqué que ce genre de situation lui arrive régulièrement et que plusieurs stars de la NBA lui ont déjà donné des conseils depuis qu’il est arrivé dans la ligue.

NBA - Victor Wembanyama : « On ne veut pas attendre sept ans avant de gagner un titre » https://t.co/VdKje5zd2Z pic.twitter.com/JUH23vWshJ — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

« C’est quelqu’un que je répète beaucoup »

La star de 20 ans a apprécié l’attention de la star, pour qui elle a beaucoup d’estime, mais ne peut la voir autrement que comme un adversaire à battre. « D’un côté, (Jokic) est quelqu’un contre qui je veux concourir pendant des années et me donner à 100 %. D’un autre côté, c’est quelqu’un que je respecte beaucoup, donc j’espère qu’il y aura de grandes batailles à l’avenir » , a expliqué Victor Wembanyama.

« Personne ne peut faire ce que fait Nikola Jokic »