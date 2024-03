NBA : Pour ce trophée, Kyrie Irving désigne Victor Wembanyama

Florian Barré

Dans la nuit de mardi à mercredi en NBA, Victor Wembanyama et Kyrie Irving se sont affrontés à San Antonio lors d’un match entre les Spurs et les Mavericks, remporté par Dallas 113-107. Si le phénomène français n’a pas brillé comme à l’accoutumée sur le plan offensif, il a cependant montré l’étendue de son talent de l’autre côté du parquet. À tel point que « Uncle Drew » n’imagine personne d’autre que « Wemby » en tant que DPOY à la fin de la saison.

12 points à 3/13 au shoot… C’est le scoring final inscrit sur la fiche de Victor Wembanyama après la défaite des San Antonio Spurs contre Dallas la nuit dernière. Bien loin de la performance offensive du match précédent contre les Brooklyn Nets, où le phénomène français avait inscrit 33 points à 14/26 au tir, Wemby s’est contenté de performer défensivement, réussissant 6 contres et obtenant 8 rebonds défensifs… rien que ça. Par ailleurs, le nombre total de contres et d’interceptions de l’intérieur de 20 ans dépasse déjà celui de n’importe quel DPOY (joueur défensif de l’année) de ces 10 dernières années. En 2022-23, Jaren Jackson Jr. avait terminé avec un total de 254 contres et interceptions sur la saison. Wemby est déjà à 290.

Irving est fan de Wembanyama !

Forcément, une telle statistique fait réagir. Kyrie Irving n’a d’ailleurs pas manqué de louer les qualités hors du commun du géant tricolore après leur rencontre ce mardi : « Je ne sais pas comment il pourrait ne pas l'être (DPOY), à moins que ce soit pour une histoire de matchs joués ou de minutes. Il montre des signes qu’il a déjà dépassé les stats de tous les précédents joueurs qui ont remporté le trophée ces dernières années. Je ne sais pas qui vous allez choisir, mais il a tout ce qu’il faut pour être nommé défenseur de l’année. Il est presque largement au-dessus et il reste encore une quinzaine de matchs. » a concédé Irving.

« Il a le timing d’un arrière »