NBA : Victor Wembanyama : « Je suis loin d’avoir atteint mon plein potentiel »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a réalisé une nouvelle performance exceptionnelle ce dimanche, accumulant 33 points, 15 rebonds, 7 passes et 7 contres dans la victoire contre les Brooklyn Nets (122-115). Cependant, le nouveau venu des San Antonio Spurs prévient la NBA : il n’a pas encore atteint son meilleur niveau.

Il est facile d’oublier que Victor Wembanyama, qui n’a que 20 ans, dispute sa première saison en NBA. Après une nouvelle performance phénoménale ce dimanche, le rookie des San Antonio Spurs a été interrogé sur son avenir. « Je suis loin d’avoir atteint mon plein potentiel » , a-t-il répondu.

« Je ne pense pas que ma progression s’arrêtera de sitôt »

« Ce qui est sûr, c’est que je suis loin d’avoir atteint mon plein potentiel. Je ne pense pas que ma progression s’arrêtera de sitôt » , a prévenu Victor Wembanyama, en conférence de presse, après la victoire des Spurs face aux Nets (122-115). « Il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à ajuster. »

La pire version de Victor Wembanyama