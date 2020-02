Basket

Basket - NBA : Le nouvel hommage de LeBron James sur Kobe Bryant

Publié le 26 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur le décès tragique de Kobe Bryant, LeBron James admet que cette disparition reste un moment très difficile.

Les témoignages avaient afflué pour rendre hommage à Kobe Bryant. Tragiquement disparue dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier, avec l’une de ses filles, la légende des Los Angeles Lakers laisse une énorme trace en NBA, alors que nombreux sportifs et d'anonymes se sont exprimés sur le décès du Black Mamba . Via des déclarations rapportées par Basket USA , LeBron James, ailier des Lakers, explique que cette plaie ne se fermera jamais.

«Je suis détruit émotionnellement, comme tout le monde»