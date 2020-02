Basket

Basket - NBA : Cette révélation d’Antetokounmpo sur l’impact de Kobe Bryant sur sa carrière…

Publié le 27 février 2020 à 23h35 par Th.B.

MVP de la dernière saison régulière, Giannis Antetokounmpo est parvenu à rafler ce trophée grâce à l’influence de Kobe Bryant et sa Mamba Mentality selon lui.

Figure forte des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo s’est bâti une réputation au fil des saisons NBA jusqu’à devenir le Most Valuable Player de la ligue lors de l’exercice précédent. Le MVP de la saison régulière n’a cependant pas réussi à porter sa franchise jusqu’aux finales NBA face aux Golden State Warriors, certes, mais il a révélé être parvenu à rafler ce trophée grâce aux encouragements du désormais défunt Kobe Bryant.

Antetokounmpo MVP en partie grâce à Kobe Bryant ?