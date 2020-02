Basket

Basket - NBA : Evan Fournier revient sur son départ avorté !

Publié le 25 février 2020 à 19h35 par A.M.

Annoncé sur le départ à la fin de la période des trade, Evan Fournier est finalement resté à Orlando. Et cela ne semble pas l’avoir perturbé.

Auteur d’une saison aboutie avec le Magic avec notamment une moyenne de 18,9 points par match, Evan Fournier a pourtant failli quitter la Floride. Avant la fin du marché, le Français a effectivement été régulièrement cité dans les rumeurs de trade. Son nom a notamment circulé du côté des Spurs en quête d’un arrière scoreur. Mais finalement, il ne regrette pas d’être resté au Magic.

«Ça m’a fait ni chaud ni froid»