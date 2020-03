Basket

Basket - NBA : Quand le coach des Lakers utilise Antetokounmpo pour s’enflammer pour LeBron James !

Publié le 7 mars 2020 à 10h35 par Th.B.

Coach des Los Angeles Lakers, Frank Vogel a souligné la grosse performance défensive de LeBron James face à Giannis Antetokounmpo lors de la victoire des Angelinos face aux Bucks dans la nuit de vendredi à samedi (113-103) pour tirer son chapeau à la prestation XXL du King.

Certes, LeBron James a réalisé une performance offensive XXL en alignant 37 points pour 8 rebonds et 8 passes décisives dans la nuit de vendredi à samedi face aux Milwaukee Bucks (113-103). Mais au cours de la victoire des Los Angeles Lakers sur la franchise du Wisconsin qui survole la conférence Est, King James s’est également distingué par son rendement défensif alors qu’il devait pour la plupart du temps marquer Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis ayant eu un grand nombre de fautes à son compteur.

« Le plus impressionnant, c’était la défense de James sur Antetokounmpo »